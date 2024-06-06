小黑奶貓全身纏繃帶！變成「貓克風」被裝進口袋 獸醫心疼曝原因
獸醫連麥克風都是貓做的？近日一名中國獸醫發文分享，她在醫院門口撿到一隻被遺棄的小黑奶貓，緊急治療後才從死神面前救回，小黑貓除蟲後身上被纏滿繃帶，放到獸醫姊姊的醫袍裡一起看診，就像迷你「貓克風」一般，兩隻大眼睛還好奇地四處張望，讓不少網友被萌翻求領養。
記者賴禹妡／綜合報導
一名擔任獸醫的女網友「寵醫G」近日在小紅書發文，表示有天到獸醫院上班時，看見門口有個箱子，裡頭放著一隻出生不到1個月的小黑貓。獸醫見狀趕緊將小貓帶進醫院，並調閱監視器才發現，原來是有人趁半夜將小貓遺棄在獸醫院門口。
獸醫發現小黑貓的狀況並不好，緊急救治後嚴肅地強調，任何棄養行為都應該被抵制，「如果經濟能力不足的情況下，真的不建議養寵物！」也慶幸自己在死神之前搶先將貓咪救回。她也曬出小黑貓的近況，只見小黑貓頭部以下都綑起來，整隻彷彿「貓貓蟲」一般，被獸醫裝進口袋中陪伴看診。
獸醫解釋，因為貓咪身上有蟲在咬，使用驅蟲藥後就透過纏繃帶的方式悶死蟲子。影片曝光後，網友忍不住被萌翻笑喊「這是貓克風吧」、「我想說誰會把巧克力甜筒塞口袋」、「第一眼想說現在醫生筆都那麼大支嗎？」不僅如此，還有不少網友透露出領養小黑貓的意願，獸醫也欣慰地請各大網友私訊聯繫，希望能替小黑貓找到幸福的新家庭。