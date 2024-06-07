全球50大餐廳名單揭曉！西班牙Disfrutar躍居第1

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「全球50大餐廳」（The World's 50 Best Restaurants）由英國「餐廳」（Restaurant）雜誌發起，稱Disfrutar擁有「深厚技術、原創思考和突破性風味」。
這家餐廳由3名出身鬥牛犬餐廳（El Bulli）的大廚經營。位於西班牙羅塞斯（Roses）的傳奇鬥牛犬餐廳曾5度贏得「全球50大餐廳」最高殊榮，在2002年名單首次推出時便榮登榜首。
第2名為另一家西班牙餐館Asador Etxebarri，這家餐廳位於巴斯克自治區（Basque）城鎮阿瓊多（Atxondo）。法國首都巴黎最昂貴的餐廳之一Table de Bruno Verjus則拿下第3。
「全球50大餐廳」名單於2002年推出後，迅速成為法國著名「米其林指南」（Michelin Guide）外的另一項國際指標。
「全球50大餐廳」名單每年由來自全球27個地區超過1000名廚師、飲食作家及「遊歷廣泛的美食家」投票選出。
Disfrutar和Table de Bruno Verjus皆為米其林三星餐廳，Asador Etxebarri則為一星餐廳。
西班牙和拉丁餐廳今年稱霸名單前10名，其中馬德里餐廳Diverxo位居第4、祕魯首都利馬的Maido排在第5、墨西哥市的Quintonil排名第7，第10名是位於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的Don Julio牛排館。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130606