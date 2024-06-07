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端午連假塞爆！「國道高乘載、收費」懶人包曝　一圖看懂疏導措施

▲端午連假即將到來，高速公路局為了避免大量車潮湧現導致壅塞，祭出「端午節連假國道交通疏導措施」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲端午連假即將到來，高速公路局為了避免大量車潮湧現導致壅塞，祭出「端午節連假國道交通疏導措施」。（圖／NOWnews攝影中心）

記者賴禹妡／綜合報導

端午連假即將到來，這也是今年最後一個連假，許多家庭都準備返鄉、出遊計畫。高速公路局為了避免大量車潮湧現導致壅塞，祭出「端午節連假國道交通疏導措施」。《NOWnews今日新聞》一次整理高乘載管制、匝道封閉、收費措施、開放路肩，及替代道路等重要措施，提醒大家要選對時段出門。

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高公局檢視歷年端午節連續假期交通狀況，研判本次端午連假首日及第2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主。此次3天連假交通量預估為112至118 mvk（百萬車公里），其中首日南向可達65mvk，為平日的1.4倍。因此8日開始時段性封閉部分匝道，北向國道高乘載則是自9日13時開始實施。

🟡高乘載管制
6月9日至10日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。

▲（圖／取自高公局臉書粉專）
▲端午連假高乘載管制為6月9日至10日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道。（圖／取自高公局臉書粉專）
🟡收費措施
（一） 單一費率：6月8日至10日。

（二） 路段差別費率：6月8日至10日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

（三） 暫停收費：6月8日至10日，每日0至5時國道全線暫停收費。

🟡匝道封閉
（一） 6月8日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

（二） 6月9日5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

（三） 6月9日及10日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。

▲（圖／取自高公局臉書粉專）
▲端午連假連續3天不同路段實施匝道封閉。（圖／取自高公局臉書粉專）
🟡開放路肩、匝道儀控

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

🟡替代道路
（一） 國5頭城往坪林地區，建議改走台9。

（二） 國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。

（三） 國6台中往返南投地區，建議改走台63。

（四） 國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

🟡一圖看懂端午連假國道交通疏導措施

▲（圖／取自高公局臉書粉專）
▲高公局「端午節連假國道交通疏導措施」一圖看懂。（圖／取自高公局臉書粉專）
高公局提醒，端午連假各地均會出現旅遊人潮及車潮，國道部分時段、路段發生壅塞在所難免，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地；如要開車出門，請先瞭解各項交通疏導措施，並多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。

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