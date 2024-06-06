韓國知名瑜伽老師來台！LINGTEA與全國體總合作推廣有氧健身運動

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除了瑜伽的「靜」，當然也有「動」的課程，由adidas全球合作夥伴萊美LES MILLS堅強的師資帶來兩款不同類型的有氧運動課程。BODYCOMBAT®是融合不同武術攻擊與防守招數於一身的課程，加上萊美精心挑選的音樂，打造兼具速度、力量的有氧健身課程，進行全身訓練並燃燒卡路里。BODYATTACK®是一項高強度並結合競技、肌力訓練動作的有氧健身課程，包含跑步、弓箭步、跳躍、伏地挺身和深蹲等動作。
LINGTEA美力樂活派對即日起開放報名，瑜珈場次單人報名費750元，兩人同行1,398元，贈送LINGTEA輕盈零卡機能飲水蜜桃口味、LINGTEA品牌聯名商品（瑜珈墊、手提袋、運動毛巾、運動服、不鏽鋼吸管2入組）和OLAPLEX髮絲結構修復旅行品 20ml。有氧運動場次單人報名費550元，兩人同行998元，贈送LINGTEA輕盈零卡機能飲檸檬口味、LINGTEA品牌聯名商品（運動毛巾、運動服）和adidas帽子一頂。兩天都報名者加贈 adidas 後背包（市值$1,280元）。
【關於LINGTEA】
2017年5月由三名特種部隊軍醫創立，長期在烈日和高強度訓練下，隊員持續出現脫水和體力不支症狀，因此更簡單、更快速、更方便，且有效治療脫水和補充立體的方法成為最首要解決的問題。三名軍醫以醫學文獻為基礎，通過不斷研發過程於2016年10月率先將粉狀ORS（口服補充液）引進軍隊，有效且快速的解決缺水與體力流失問題。隔年5月，LINGTEA便誕生了，並成為韓國最早口服沖泡飲的品牌。
【關於萊美LES MILLS】
引領全球潮流的運動健身領導品牌，擁有20多項課程，包括BODYPUMP™（槓鈴訓練）、BODYCOMBAT™（戰鬥有氧）、BODYBALANCE™（身心靈平衡）、BODYATTACK™（高衝擊心肺）、LES MILLS GRIT™（高強度間歇訓練）、RPM™（室內自行車）、和革命性的沉浸式單車訓練THE TRIP™等。每三個月都會更新各項課程編排，幫助運動者鍛鍊生理及心理。如今，萊美體系擁有140,000名認證教練，與全球100多個國家的21,000家授權俱樂部合作，透過線下授課、線上直播、智能健身、沉浸式課程體驗以及「Les Mills+」平台等多種形式，每周為全球千萬人次的運動愛好者提供訓練。