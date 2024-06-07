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贊同對「國會改革法案」提覆議！矢板明夫：避免立委變太上皇

▲行政院院會6日針對立法院會日前三讀修正通過的國會改革法案，以7項理由提出覆議。（圖／記者陳威叡攝，2024.06.06）
▲行政院院會6日針對立法院會日前三讀修正通過的國會改革法案，以7項理由提出覆議。（圖／記者陳威叡攝，2024.06.06）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

行政院院會6日針對立法院會日前三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案（國會改革法案），以7項理由提出覆議，依法必須在呈請總統核可後，最晚於6月14日移請立法院覆議。儘管遭民眾黨立法院黨團怒批造謠、製造社會混亂及人民恐懼，但長期關注台灣政治的日本資深媒體人矢板明夫認為，行政院提出的7項理由不無道理，這次通過的法案，確實有很多「值得推敲」的地方。

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矢板明夫6日深夜在官方臉書粉專發文，明列行政院提出覆議的7項理由，分別是：

1. 沒有實質討論，違反民主原則。

2. 混淆雙首長制，質詢總統違憲。

3. 無差別調查民眾，聽證範圍過廣。

4. 漠視正當法律程序，違反程序正義。

5. 無限期審查人事同意權，空轉政府重要職缺。

6. 「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權。

7. 「懷疑」官員虛偽陳述，即可課以刑責。

矢板明夫認為，和別的民主國家法律比起來，這次通過的法案有很多值得推敲的地方。首先，這麼重要的法案，從提出到通過僅僅用了2個多月，途中經過了多次修改，但直到5月中旬為止，連記者們都找不到在審議的法案全文，根本沒辦法公開討論、集思廣益。

另外，矢板明夫表示，台灣採用的是「總統制」，並非議會內閣制。在日本、英國等議會內閣制國家，首相是由國會議員們選出來的、所以應該接受國會的質詢。但是總統制的國家，總統和國會議員都是人民直選的，都有各自的民意基礎，如果總統需要被國會質詢的話，那麼國會議員為什麼可以不需要被質詢？誣蔑毁謗別人都還享有言論豁免權，非常不公平。

關於第5條，矢板明夫直言，如果通過，以後政府恐怕就無法做事，所謂的民主制度是「讓執政黨做四年事情，做不好就換人」的制度。而不是「不讓執政黨做事」的制度。至於「藐視國會」則沒有嚴謹的定義，最為糟糕，要不要給官員定罪，取決於負責質詢的立法委員當天的心情好不好，感嘆：「這種法律實施以後，每個立委都會變成太上皇。」

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