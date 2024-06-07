蔡阿嘎對蘿拉有多好？「年終獎金加給26萬」 涉非法行為心碎解雇
百萬YouTuber蔡阿嘎昨（6）日晚間突發出律師函，開除待了10年元老級員工蘿拉，內容提到蘿拉因個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室公司政策及工作規則，造成公司重大損失，公司不得已終止與蘿拉的勞雇關係。而蘿拉昔日現身蔡阿嘎的影片逐漸被翻出，去年她領年終獎金數字再度引起熱議，豐厚的獎金對比現今信任破滅相當諷刺。
記者薛羽彤／綜合報導
蔡阿嘎近年來開設新頻道以員工視角為主，看得出他和員工相處不錯，而他每年都會拍發年終獎金的影片，在去年的年終獎金影片中，他請每位員工根據自己的表現填寫數字，再由他來寫加減多少錢，輪到蘿拉寫完後，蔡阿嘎看到她寫的數字，笑說：「獅子大開口」，最後也公布自己給蘿拉的獎金再往上加了26萬元，並虧說：「再多一個包包！」蘿拉則表示自己會捐出部分金額救助流浪動物。
蔡阿嘎昨日突然發出律師聲明解雇蘿拉，「蘿拉因個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室公司政策及工作規則，造成公司重大損失，公司不得已終止與蘿拉的勞雇關係。今後蘿拉不再任職於蔡阿嘎工作室所屬公司，也解除所有形式合作關係，不得再以蔡阿嘎工作室所屬公司名義進行任何活動。」由於蘿拉是元老級人物，聲明中並未提及實際開除緣由，許多粉絲都希望蔡阿嘎能親自說清楚。