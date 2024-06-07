哈根達斯聯名馬卡龍買1送1！0元吃COLD STONE　31冰淇淋現折15元

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Häagen-Dazs哈根達斯再度聯名馬卡龍大師Pierre Hermé，推出新品「香草藍莓馬卡龍冰淇淋」，在香草冰淇淋中加入外酥內軟的馬卡龍，佐以香醇黑醋栗醬和酸甜藍莓醬，豐富滋味與口感；另外還有「柚香檸檬馬卡龍冰淇淋、草莓覆盆子馬卡龍冰淇淋、雙重巧克力甘納許馬卡龍冰淇淋」」，及「香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕、草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕」一起登場，值得一試。
迎接盛夏，哈根達斯還打造5款「冰淇淋凍飲」，使用香草、藍莓結合馬卡龍的「星空香草藍莓」，芒果搭配覆盆子兩種雪酪的酸甜「霞光芒覆」，草莓冰淇淋融合覆盆子雪酪的酸香「甜心莓果」，濃脆花生醬冰淇淋配上淇淋巧酥冰淇淋的香醇「巧遇花生」，茶控必吃的「純粹抹茶」。即日起至6月30日，加入哈根達斯LINE官方帳號@haagen.dazs.tw並綁定會員，即可獲得「冰淇淋凍飲買一送一」優惠券（不限同品項）。
歡慶新品上市，哈根達斯也推出趣味優惠活動，6月15日至7月5日於全台門市，點餐時喊出：「Oh-là-là」，可享「馬卡龍香草藍莓聖代買一送一」。提醒大家，新光三越信義A8/新光三越南西/台中遠百/台中新光三越/台南新天地恕不未參與。業者還推出Instagram「法式驚艷AR濾鏡」特效，可以拍出有如在歐洲街頭、與法國凱旋門、馬卡龍合影的效果；在美麗華旗艦店也打造了拍照情境區，現場有大型巴黎鐵塔、法式冰淇淋車結合嫩綠草皮，輕鬆享受法式繽紛午茶氛圍。
📌COLD STONE端午節「冰淇淋第二杯50元」！7-11「長崎蜂蜜冰心蛋糕」任2件最低0元
COLD STONE端午節即日起至6月10日，連續4天祭出中杯以上冰淇淋「冰淇淋第二杯50元」優惠，全台各大門市（新巨、中園、中新、夢時代、巨蛋、南紡門市除外）都能爽吃；而且即日起至6月13日，加入酷聖石LINE官方帳號，每天都能玩遊戲抽獎冰淇淋「買一送一」；COLD STONE熱賣的「長崎蜂蜜冰心蛋糕」也同步回歸，即日起在7-11超商搶先首賣，即日起至6月25日國際冰品節，可享指定冰品任2件5、7、9折優惠，最低有機會抽中0元！
📌百元有找！31冰淇淋感恩回饋價「單球95元」
31冰淇淋現正推出感恩回饋價，冰淇淋「單球只要95元」百元有找！原價110元一球的冰淇淋現在「現折15元」，值得消暑爽吃一波，數量有限，售完為止喔。