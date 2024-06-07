申報交易揭密！黃仁勳擬明年3月前出售輝達股票 價值估逾7億美元
輝達（Nvidia）前（5）日股價再刷歷史新高，市值並一舉超越蘋果；不過昨（6）日盤中一度閃崩將近6%，收跌1.14%至每股1210.45美元，市值未守住3兆美元大關。而輝達將在今（7）日美股收盤後進行10比1的股票分割，6月10日起按照分割後的價格進行交易。而申報資料顯示，根據執行長黃仁勳預先設定的股票交易計畫，他將在明年3月底前，最多脫手60萬股輝達股票，依當前市價計算，總價值將超過7億美元（約新台幣225.55億元）。
記者陳郁柔／台北報導
輝達預計在6月7日美股收盤後進行10比1的股票分割，6月10日起按照分割後的價格進行交易，再加上美國媒體近期報導，聯邦貿易委員會與司法部近期將就調查人工智慧（AI）大廠是否涉及壟斷達成協議。外媒華爾街日報獨家報導，委員會已在瞭解，微軟併購AI新創公司Inflection AI是否規避監管。司法部則將調查，輝達的晶片供應協議是否涉及反競爭行為。
由於分割股票前股價劇烈震盪，再加上據傳將遭美國反壟斷調查，以及獲利了結賣壓出籠，輝達股價昨日出現劇烈震盪，盤中一度閃崩近6%，終場跌幅收斂，下跌1.14%至每股1210.45美元，市值未守住3兆美元大關。
而根據MarketWatch報導，輝達在申報文件揭露，黃仁勳在3月14日採行了10b5-1交易計畫，預定在2025年3月31日前，最多出售60萬股股票，以輝達5日收盤價1224.4美元計算，總價值將達7.35億美元。輝達拒絕發表評論。
10b5-1計畫在達到預設條件時，例如股價或交易量到某個水準，會自動執行交易，以免內部人士因掌握重大的非公開資訊。
黃仁勳最近一次出售輝達股票是在去年9月14日，當時他透過認股選擇權，以每股4美元的價位，取得29684股股票。他將這批股票以每股平均455.75美元賣出，共獲1350萬美元。而他售股之後，輝達股價在不到9個月間又幾乎飆漲2倍。