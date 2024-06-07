政院提覆議嗆「沒有實質討論」 媒體人：響應青鳥、向在野黨宣戰
立法院日前三讀通過《立法院職權行使法》修正案，行政院昨提出七大理由，包括「沒有實質討論，違反民主原則」等，將移請立法院覆議。資深媒體人黃揚明表示，他對「沒有實質討論，違反民主原則」這個理由很感冒，這是「行政權明目張膽干預立法權」。
記者何哲欣／台北報導
行政院提出的7點覆議理由為，沒有實質討論，違反民主原則；混淆雙首長制，質詢總統違憲；無差別調查民眾，聽證範圍過廣；漠視正當法律程序，違反程序正義；無期限審查人事同意權，空轉政府重要職缺；「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權，以及「懷疑」官員虛偽陳述，即可課以刑責。
黃揚明在臉書說，立法權要如何討論一套法案，不是行政權該置喙的，尤其「沒有實質討論」的定義，若套用在這次的立法過程中，那麼，未來難道所有「逕付二讀」的法案，都違反這一點，而成為行政院提覆議的理由嗎？
黃揚明說，「沒有實質討論，違反民主原則」，這作為公民團體號召社運的訴求當然沒有問題，但行政院把這點拿來當成提覆議的理由，只代表政院響應青鳥行動，也象徵向在野黨正式宣戰。
黃揚明也提到，政院第二點理由直接稱「質詢總統違憲」，是否違憲是大法官說了算，不是行政院來判定，改成「有違憲之虞」會比較公允。總之，未來3年半，行政與立法的衝突不斷將是可預見的現象了。