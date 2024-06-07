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Jason Kidd率獨行俠拚隊史第2冠！談總冠軍賽：無法保證能再回來

▲今年的NBA總冠軍賽將由波士頓塞爾提克對決達拉斯獨行俠，Jason Kidd要力拼率獨行俠拿下隊史第2冠，他也坦言必須享受總決賽的一切。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年的NBA總冠軍賽將由波士頓塞爾提克對決達拉斯獨行俠，Jason Kidd要力拼率獨行俠拿下隊史第2冠，他也坦言必須享受總決賽的一切。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃總冠軍賽首戰在今（7）日正式開打，由波士頓塞爾提克在主場迎戰達拉斯獨行俠，來到了最終舞台，塞爾提克要力拼奪下隊史第18座冠軍，至於獨行俠則將挑戰隊史第2冠。而獨行俠總教練Jason Kidd也將力拼個人總教練生涯的首座冠軍，稍早他也接受訪問，並表示：「必須享受這一切，因為永遠無法保證自己能再回到這裡。

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暌違多年重返總冠軍賽舞台　Kidd直言要去享受它

Jason Kidd稍早接受美媒訪問，談到總冠軍賽的挑戰，他說：「你必須懂得去享受這一切，因為你永遠無法保證，自己能再回到這個舞台，作為一名球員，這也是一樣的道理。2011年後，我們覺得我們可以再次做到，但我們再也沒有回來過。」

在總冠軍賽執教非常困難，這的確是很有意思，但是困難許多。這是國際象棋，我很喜歡下國際象棋，也知道如何讓球員在場上場下都能取得成功。」Kidd如此說到。

而談到對手塞爾老將Al Horford，Kidd則表示要延後他拿冠軍的腳步，「是的，我們一直在談論Al(Horford)有多出色，現在他看起來越來越年輕了，他一直都在出色的球隊，他自己也是一位優秀的隊友。他擁有在場上防守任何位置的技術，而且進攻端他還可以投三分，他在這輪系列賽裡會有他自己的影響，但我們要延緩他追逐總冠軍的腳步。」

Kidd球員生涯獲眾多榮譽　並在2011年隨獨行俠奪冠

Jason Kidd在球員生涯就曾在2011年，幫助達拉斯小牛（現獨行俠）奪冠，他的生涯也獲得眾多榮譽，包含了一共入選過10次全明星賽，並拿到過5次助攻王、5度獲選為年度第一隊等殊榮。Kidd高掛球鞋並轉戰教練職之後，也曾在2020年隨洛杉磯湖人奪冠，當時他擔任湖人隊的助理教練，但目前則是尚未以總教練身分拿到冠軍過


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