賴清德為何沒接見黃仁勳、蘇姿丰？郭正亮曝殘酷真相：不想惹麻煩
台北國際電腦展（Computex 2024）在4日於南港展覽館展開，除了輝達（NVIDIA）執行長兼共同創辦人黃仁勳來台參與，掀起一股黃仁勳旋風，AMD執行長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格等人也都現身。對此，前立委郭正亮認為，總統賴清德應該巴不得見「台灣之光」黃仁勳、蘇姿丰，但真相是他約不到，因為這些人在兩岸都有市場。
政治中心／綜合報導
郭正亮6日在節目《觀點-亮劍台灣》指出，總統府不可能不想安排賴清德接見黃仁勳和蘇姿丰，黃仁勳出在台灣出生，後來跟爸爸到美國去；蘇姿丰也出生在台灣，這是台灣之光，賴清德應該巴不得要接見他們，可為什麼賴清德沒有接見他們？真相是賴清德約不到。
郭正亮表示，這些人在兩岸都有市場，會考量中國大陸的反應，若跟賴清德合照，中國大陸會怎麼對他們？郭正亮直言，兩岸政治沒搞好，會讓這些人很尷尬，包括黃仁勳、蘇姿丰、季辛格，對他們來說，跟賴清德合照不重要，重要的是兩岸都能做生意。
郭正亮也舉例， 每次總統去台灣美僑商會，會後合照時有很多人不願意，「蔡英文、賴清德也一樣，因為兩岸關係搞成這個樣子，他們不想站邊，要保持中立，不然做生意可能會惹上麻煩。」