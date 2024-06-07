國會改革對決！藍白反擊藏驚人「第4步」 作家：賴清德恐先玩完
立法院日前三讀通過《立法院職權行使法》修正案，行政院昨提出七大理由，包括「沒有實質討論，違反民主原則」等，將移請立法院覆議。作家漂浪島嶼在臉書說，對民進黨來說，最好的連鎖效應，就是行政院提覆議未果，國會提出不信任案，總統提出解散國會進行改選，提早翻轉立院生態。
記者何哲欣／台北報導
漂浪島嶼說，民進黨勝算的底氣，來自三讀凝聚的青鳥行動，一旦進行覆議，還有15日可以聚集更多鳥氣，加上一旦排審花東錢坑條例的怒氣，到時國會改選，民進黨必能大勝，免於立院四年受控，為賴清德執政舖下康莊大道，藍白要對勢迎戰，算是跳坑自殺，龜縮不迎戰，就是被嘲諷四年。
不過漂浪島嶼說，青鳥大隻，支持民眾黨的小草也不小！反對國會五法以沒有討論沒有民主為號召，吸引青鳥聚集凝結民氣，目前成為主流氣勢。相對支持國會五法，只要不斷揪出政府專權傲慢，一如膝蓋想的電信監控案，證實國會改革的重要，反改革才是藏黑幕，也能讓人民抓狂，小草滋長，拼出10萬藍白老草小草上街，也非難事！
漂浪島嶼說，民進黨拼三步，藍白還能隱忍等四步！因為真要解散國會再改選，說穿藍白也沒好怕，輸了重回過去八年民進黨全面強勢執政，一如往常投票輸人！但是一旦民氣翻轉，藍白參考過去選舉結果，重新提名配票進行合作，中北部許多選區會大幅翻轉，萬一改選席次跨過罷免門檻，就換賴清德總統提早玩完！這就是覆議、倒閣、改選三步後，藍白痴心期待的隱藏第四步，拼罷免門檻！