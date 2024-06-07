影／黃國昌批說謊慣犯 卓榮泰反擊：誰的公信度強讓社會公斷
行政院昨日正式對國會改革法案提出覆議，對此國民黨立院總召傅崐萁嗆若不成功是否下台，民眾黨總召黃國昌則痛批院長卓榮泰是「說謊慣犯」，對此卓榮泰今（7）日受訪表示，法案條文有違憲、窒礙難行之處，依憲政秩序跟設計提出覆議，讓覆議案通過還有努力的空間，對傅崐萁嗆下台則稱，非常遺憾在《憲法》規定中沒有辭職選項，並反問是否提出倒閣案，而對於黃國昌所言反擊，「我跟黃國昌誰的公信度比較強，讓社會公斷，我不再多言。」
記者陳威叡／台北報導
對於政院正式對國會改革法案提出覆議，遭藍白輪番砲轟，對此卓榮泰表示，行政院收到立法院來文後，再次比對之前搜集的資料，比對後再次確認條文內容違憲並有窒礙難行之處，依憲政秩序跟設計提出覆議，現在還在努力讓覆議通過，「我們還有努力的空間。」
傅崐萁嗆覆議失敗下台一事，卓榮泰說，非常遺憾的是，覆議沒有通過，依《憲法增修條文》規定，行政院長沒有辭職的選項，不過提醒傅崐萁，「您有第三款的選項要不要放棄（指對行政院仗提出不信任案，通過後將解散國會）。」
而對於黃國昌批評「說謊慣犯」，卓榮泰也回擊，黃國昌有很多不正確的說法，說他說謊與其他的事情，「我跟黃國昌誰的公信度比較強，讓社會公斷，我不再多言。」
最後卓榮泰也表示，政院在本周三收到來文，如果沒有在昨天院會處理覆議案，接下來端午連假、下周二立院總質詢，勢必要等到6月13日處理，距離10天期限非常非常接近，還要通過院會決議送總統核可，壓縮到總統檢視內容，因此決定昨天在院會提出覆議。