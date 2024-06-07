于北辰未受邀陸官校慶 徐巧芯盤點「奇葩言論」：亂講事蹟太多了
創建於中國廣東黃埔的陸軍官校將於6月16日舉行「黃埔建軍一百週年校慶」，而曾任陸軍官校學指部指揮官的退役少將、現任桃園市議員于北辰1日在陸軍軍官學校的臉書粉專留言指出，他沒有收到學校校慶的邀請函，遭網友狂酸「厚臉皮」。對此，國民黨立委徐巧芯6日表示，「于北辰真的有很多東西都亂講的，亂講事蹟太多了。」
政治中心／綜合報導
徐巧芯6日在節目《新聞大白話》表示，于北辰有很多東西都是亂講的，她也一一細數，「天弓飛彈每發攔截率70%，射三發攔截率是210％，怎麼我們中華民國國軍是這樣的，中共打過來可以上戰場嗎？還有東西漢、南北宋是對立的，這是什麼樣的時空旅人？連國中程度都沒有。」
徐巧芯續指，「包青天開鍘龐統，這2個人是不同時代的人，不知道要怎麼鍘？接著又說中共的福建號有甲板裂縫，結果被美國人打臉是甲板水痕，然後他也說中國大陸都是土房子，都是以前他說的。」
此外，徐巧芯還拿出于北辰日前在節目「直播港澳台」的影片，「于北辰說統一是所有中國人要過好日子，還說我是中國人，兩岸必統一，然後被制裁之後，現在又改成一邊一國，他本來就是都在亂講，亂講事蹟太多了」。