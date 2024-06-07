NBA總冠軍賽／塞爾提克107：89宰獨行俠！Porzingis復出攻20分

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽第一節塞爾提克在主場就狂轟猛炸，靠著主戰前鋒Kristaps Porzingis傷癒歸隊，並在攻防兩端都做出貢獻，他單節攻下11分與送出3次阻攻，綠衫軍在首節團隊命中率高達56.5%，三分球也有46.7%的水準；至於獨行俠則在客場陷入掙扎，團隊命中率僅37.5%，首節打完塞爾提克就以37：20取得大幅領先。
比賽來到第二節，獨行俠開賽團隊的表現還是不甚理想，且一哥Luka Doncic的發揮也不佳，而明星控衛Kyrie Irving則是受到現場觀眾不小噓聲。獨行俠在二節末段盡力追分，Doncic也找回比賽狀態，半場打完他攻下全隊最高的17分，至於塞爾提克的進攻則是持續有裡有外，此節塞爾提克打出一波26：22的攻勢，半場打完仍以63：42大幅領先獨行俠。
Doncic力拼挽回比賽 但塞爾提克即時甦醒
易籃再戰後，獨行俠在第三節率先打出氣勢，打出一波10：5的攻勢，也迫使塞爾提克喊出暫停。暫停回來後，綠衫軍還是找不回進攻手感，同時Luka Doncic也在此時展現球星價值，靠著三分外線幫助球隊縮小比分，獨行俠一度追近至8分差距，但三節末段塞爾提克很快回穩，也回敬一波14：0的攻勢，讓獨行俠毫無招架之力，三節打完塞爾提克仍以86：66取得多達20分領先。
比賽來到決勝節，獨行俠團隊在三分外線手感還是不理想，空檔沒辦法有效把握，想要靠著突破綠衫軍禁區也不是太容易，塞爾提克末節仍不給對手追近機會，雙方也在比賽剩下約3分鐘時，就先將主力換下休息，提早備戰第2戰，終場塞爾提克就以18分之差在主場收下勝利，系列賽成功搶下開門紅。