台中一定是輝達首選！挾高民調北上演講　盧秀燕力邀企業拚經濟

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盧秀燕分享在全國嚴重少子化的情況下，台中人口突破285萬喜訊，現在是全國第二大城市，市府打造願生敢養的環境，友善治理和經濟活絡更是吸引人口移入的重要關鍵。
接著談到經濟活絡、永續淨零、友善協助、城市建設等面向，她指出在「經濟與就業」及「經濟發展」項目，台中受到媒體和經濟部雙雙肯定，除了完善單一窗口招商服務，稅賦、交通及重大建設更扮演關鍵因素。市府先後打通山、海、市、屯包含東豐快速道路、甲埔大道、市政路延伸、太平市民大道、中科西南向聯外道路等，扎扎實實打通城市的任督二脈，強化工業區與市區交通，平衡區域發展。2020年更大降公告地價，輕稅簡政減輕負擔，超過9成市民受惠。
盧秀燕指出，台中投資熱度始終位居全國第一，市府在水湳經貿園區興建台中國際會展中心，為產業群聚打造國際展銷平台，吸引美光、台積電「一光一電」加碼投資，漢神、三井、高鐵娛樂購物城等商場落腳台中，在經濟部「投資台灣三大方案」統計中，台中以304家核定廠商家數高居全台1/5，遙遙領先各都。
談到對AI產業未來的看法，盧秀燕說，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前透露將在台加碼投資AI超級電腦中心，並設立第2座研發中心，市府已透過管道積極爭取中，並強調「台中一定是首選！」水湳經貿園區隔壁就是國際知名的「逢甲夜市」，最好的選擇就是台中。