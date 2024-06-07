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台中一定是輝達首選！挾高民調北上演講　盧秀燕力邀企業拚經濟

▲台中市長盧秀燕昨天北上，參與台灣工商企業聯合會活動。（圖／台中市政府提供，2024.06.07）
▲台中市長盧秀燕昨天北上，參與台灣工商企業聯合會活動。（圖／台中市政府提供，2024.06.07）

記者顏幸如／台中報導

民調13連霸的台中市長盧秀燕，昨天利用赴台北領獎機會到工商團體演講，暢聊如何打造友商永續的投資環境，力邀企業投資台中。她力推正在興建水湳經貿園區，台中國際會展中心以產業群聚打造國際展銷平台，不僅投資熱度始終位居全國第一，輝達將在台加碼投資AI超級電腦中心、設立第2座研發中心，相信「台中一定是首選」！

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《遠見雜誌》公布2024「遠見縣市施政滿意度調查」，台中市長盧秀燕蟬聯五星首長。昨（6）日她上台北，下午領取民調13連霸的獎座，晚上參與台灣工商企業聯合會昨理監事聯席會議，以「經濟好發展、市民好生活、打造宜居台中」進行專題演講。

盧秀燕分享在全國嚴重少子化的情況下，台中人口突破285萬喜訊，現在是全國第二大城市，市府打造願生敢養的環境，友善治理和經濟活絡更是吸引人口移入的重要關鍵。

▲台中市長盧秀燕昨天北上演講，力邀企業投資台中。（圖／台中市政府提供，2024.06.07）
▲台中市長盧秀燕昨天北上演講，力邀企業投資台中。（圖／台中市政府提供，2024.06.07）
接著談到經濟活絡、永續淨零、友善協助、城市建設等面向，她指出在「經濟與就業」及「經濟發展」項目，台中受到媒體和經濟部雙雙肯定，除了完善單一窗口招商服務，稅賦、交通及重大建設更扮演關鍵因素。市府先後打通山、海、市、屯包含東豐快速道路、甲埔大道、市政路延伸、太平市民大道、中科西南向聯外道路等，扎扎實實打通城市的任督二脈，強化工業區與市區交通，平衡區域發展。2020年更大降公告地價，輕稅簡政減輕負擔，超過9成市民受惠。

盧秀燕指出，台中投資熱度始終位居全國第一，市府在水湳經貿園區興建台中國際會展中心，為產業群聚打造國際展銷平台，吸引美光、台積電「一光一電」加碼投資，漢神、三井、高鐵娛樂購物城等商場落腳台中，在經濟部「投資台灣三大方案」統計中，台中以304家核定廠商家數高居全台1/5，遙遙領先各都。

談到對AI產業未來的看法，盧秀燕說，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前透露將在台加碼投資AI超級電腦中心，並設立第2座研發中心，市府已透過管道積極爭取中，並強調「台中一定是首選！」水湳經貿園區隔壁就是國際知名的「逢甲夜市」，最好的選擇就是台中。

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