韓國瑜罕現身內政委員會 郭正亮見「這舉動」讚：禮數都做到了
立法院內政委員會5日審查「詐欺犯罪危害防制條例草案」，立法院長韓國瑜罕見現身委員會，並坐下聆聽部會官員解釋法條，相當專注。對此，前立委郭正亮6日就表示，「韓國瑜到現場也沒有發言，坐下來聆聽30分鐘，充分表達他的重視，也沒有驚擾到立委，所有的禮數都做到了。」
記者王德蓉／綜合報導
韓國瑜5日下午3點35分左右罕見現身內政委員會，大家鼓掌歡迎他，韓國瑜隨後走到國民黨立委許宇甄旁坐下並與她交談，藍委牛煦庭、徐欣瑩等人也在同桌；韓國瑜也翻閱桌上資料，仔細聆聽部會官員解釋法條，相當專注，展現對重要法案審議進度的關心，在場委員們見到韓國瑜都相當驚訝，而韓國瑜在內政委員會待到了下午4時才離去，整個過程約25分鐘。
郭正亮6日在節目《大新聞大爆卦》表示，「現在如果毫無道理去槓韓國瑜，可能會受傷」，郭正亮說，韓國瑜是很細膩在處理過程，且又不張揚，「不然一定一堆媒體跟著他來，韓國瑜要去內政委員會是多大的事，媒體一定聞香而來，人家就是要看你在裡面是在幹嘛。」
郭正亮說，韓國瑜沒有張揚，而是透過幕僚先去問，且他到現場也沒有發言，「坐下來聆聽30分鐘，充分表達他的重視，也沒有驚擾到立委，所有的禮數都做到了。」