蔡阿嘎突大動作開除蘿拉！粉絲瘋猜原因：像水原偷大谷翔平一樣？
網紅蔡阿嘎昨（6）日晚上突然發出聲明，表示工作室的資深員工「蘿拉」林沛蓁，因個人不法行為造成公司重大的損失，已經跟對方終止勞僱關係，後續的法律程序也已經委託律師處理。蔡阿嘎的聲明一發出，馬上吸引大批網友關注，也有網友瘋狂猜測原因，「是像水原一平對大谷翔平做的事那樣嗎？」掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
蔡阿嘎工作室於6日晚上在臉書透過萬國法律事務所發出聲明，內容寫道：「因林沛蓁小姐（蘿拉）個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室所屬公司之公司政策及工作規則，造成公司重大損失，公司不得已終止與林沛蓁小姐之勞雇關係。今後林沛蓁小姐已不再任職於蔡阿嘎工作室所屬公司，並與蔡阿嘎工作室所屬公司間無任何形式之合作關係，林沛蓁小姐不得再以蔡阿嘎工作室所屬公司名義進行任何活動。」
另外，聲明中也提到：「關於林沛蓁小姐個人不法行為，業經林沛蓁小姐向公司坦承在案，蔡阿嘎及其團隊成員事前並不知情，現已委託律師代為處理後續一切法律程序，將靜候結果。」並且感謝各界關心。
不少網友看到了聲明之後，都紛紛留言表示：「這麼嚴重的聲明，看來應該是動到公司資產的問題了」、「發了這麼正式的公文，看來不是小事」、「太震驚了吧！沒想到蘿拉會發生這種事」、「資深員工被開除又被告，這事情一定很大條」、「感覺內幕一定會是很誇張的事情。」也有許多網友聯想到先前大谷翔平與翻譯水原一平所發生的事情，紛紛表示：「馬上想到大谷翔平被水原偷錢的事」、「是水原第二嗎？」、「該不會跟水原對大谷翔平做的事情差不多吧」。不過，蔡阿嘎目前並未對外說明事件的詳細情形，讓網友們都相當好奇。
網友口中的大谷翔平與翻譯水原一平的事件，其實是水原一平從2021年開始接觸非法賭博，後來陸續從大谷翔平的銀行帳戶裡竊取了1700萬美元（約新台幣5.5億元），水原一平涉及銀行詐欺和遞交虛假稅務申報資料，害得大谷翔平陷入賭博疑雲中，而水原也在5日認罪，將面臨最高33年的刑期。