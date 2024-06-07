端午節連假鋒面擺盪！全台「不定時」有雷雨開轟　降雨熱區一次看

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午後受熱力作用影響，各地山區有熱對流發展帶來短暫雷陣雨機會，將時而伴隨較大雨勢及閃電雷鳴或瞬間強陣風可能，而這樣的熱對流降雨到晚間都會趨緩下來，不過由於環境風向的轉變，迎風面的中南部早晚仍不定時有些短暫陣雨機會，尤其沿海至近海平地區，總之天氣不是太穩定，外出記的攜帶雨具，且預測各山區日雨量是有機會接近或達單點大雨可能，前往山區活動還請多加留意了。
接著週日（9日）一路到下週四（13日）預測將有一道鋒面滯留於北部海面擺盪，鋒面南下有限，基本上鋒面本身對我們不太有顯著的降雨影響，但將導致鋒前西南風增強亦會帶來較多水氣，整體大氣環境是不穩定的。尤其轉為迎風面的中南部地區將為整日不定時有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，除了午後熱對流雷陣雨以外，早晚也有機會受西南風及海陸風交互作用而有短暫陣雨影響。
而各地午後也都有機會受熱對流發展，有短暫陣雨或雷雨機會，尤其山區降雨更為顯著。另週日晚間至下週一期間由於鋒面相對最為靠近，亦不排除受鋒前雲系影響，北部時有短暫陣雨。
總之接下來至下週的天氣，基本上都不太穩定，尤其午後容易伴隨較大雨勢、雷擊或強陣風，提醒大家安排端午假期或山區活動的朋友們請多加留意天氣變化，外出攜帶雨具、注意安全。而下週中後期隨著副熱帶高壓逐漸往南海延伸，鋒面雖有北抬遠離臺灣趨勢，不過臺灣附近就會持續維持西南風或增強的環境，屆時迎風中南部的降雨趨勢仍是偏多，未來須持續觀察。