被蔡阿嘎直接開除！蘿拉深夜在脆改自介 粉絲眼尖發現IG沒退追蹤
網紅蔡阿嘎有YouTuber界的長青樹之稱，擁有高知名度，昨（6）日晚突然大動作發表聲明，因員工「蘿拉」涉及個人不法行為，因此進行開除，此事引起熱烈討論。就有網友發現蘿拉在社群平台「Threads」（脆）深夜才改自介，以及變成私人，不過蘿拉IG目前還是公開，並且她和蔡阿嘎彼此沒有退追蹤。
記者林奕如／綜合報導
蔡阿嘎前員工「蘿拉」十分資深，之前就有開箱她租屋套房，一打開床底下滿滿的愛馬仕精品盒子、包包，並且有各式各樣的高奢品牌商品，深厚的財力讓網友羨慕。蔡阿嘎寵員工也是出名，年終時請員工先寫下自己想要多少年終獎金，再告訴真正的金額，大部分都十分滿意，並且開心續約。
前員工蘿拉這次被蔡阿嘎大動作發聲明開除，不少網友分析案情不簡單，類似大谷翔平跟水原一平一案，涉及不法行為難以再包容。《NOWnews今日新聞》記者致電蘿拉跟傳訊息，但至截稿前未獲得回應。
【蔡阿嘎工作室 聲明】謹代本所當事人蔡阿嘎工作室聲明如下：
一、因林沛蓁小姐（蘿拉）個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室所屬公司之公司政策及工作規則，造成公司重大損失，公司不得已終止與林沛蓁小姐之勞雇關係。今後林沛蓁小姐已不再任職於蔡阿嘎工作室所屬公司，並與蔡阿嘎工作室所屬公司間無任何形式之合作關係，林沛蓁小姐不得再以蔡阿嘎工作室所屬公司名義進行任何活動。
二、關於林沛蓁小姐個人不法行為，業經林沛蓁小姐向公司坦承在案，蔡阿嘎及其團隊成員事前並不知情，現已委託律師代為處理後續一切法律程序，將靜候結果，感謝各界關心。
謹代聲明如上。
萬國法律事務所
陳誌泓律師
賴佳宜律師
中華民國113年6月6日