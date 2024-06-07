業者加碼花蓮旅遊補貼！兩招可0元入住旅館　KKday 買機票送住宿

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承億文旅旗下飯店「花蓮山知道」推出「億氣相挺」住房專案，共分兩階段回饋民眾，即日起至 6月10日首先祭出首波，凡身分證英文字母開頭為 U、V 或身分證背面的地址為花蓮縣、台東縣之東部居民，使用 「交通部觀光署振興花蓮震後獎勵旅遊」補助折抵後最低0元即可在平日入住花蓮山知道，可入住日期為即日起至8月29日，限定平日入住，旺日、週六及連續假期不適用，專案不含早餐(可現場加購早餐)，每日限量採官網訂房。
而第二波優惠則於即日開始至6月10日止，推出「億氣相挺—三天兩夜」住房專案，三天兩夜雙人房平日最低2,998元起並加贈早餐，扣除兩晚的雙人花蓮旅遊補助（1000元*2），住房最低998元起，加價最低1,000元即可升等四人房，限平日週一至週四入住及官網訂房，補助相關規定依政府公告為主。
承億文旅「花蓮山知道」位於花蓮火車站前斜對面，步行僅需三分鐘，不僅擁有旅遊交通之便，館內以山、海及原民文化為主題，透過轉化花東自然景色與原民文化延伸至室內空間設計，飯店大廳空間、廊道處處可見設計巧思，並擁有獨創的室內攀岩場 供親子旅人一同體驗花東攀岩攀爬樂趣。
📍易遊網 花蓮2飯店有機會0元入住
「易遊網」為觀光署核定之國內訂房平台，凡完成交通部觀光署的資格登錄，並於易遊網預訂參與補助活動之花蓮旅宿且完成付款，可申請平日每房1,000元、假日每房500元之補助優惠。易遊網再針對此補助加碼放大補助優惠，凡以易遊網APP訂房，輸入折扣碼「summer150」，單筆滿3,000元現折150元；若以「星展信用卡」付款，單筆滿3,000元輸入「summer250d」則可現減250元，搭配補助最高現省1,250元。
易遊網更與眾多花蓮飯店聯手推出獨家優惠專案，包含週邊美食餐廳林立的「布洛灣大飯店」、以及商旅度假都合適的「天璽商務飯店」，每晚房價千元有找，搭配平日補助方案，等於0元就能入住。
以西班牙運河風情深植人心的五星級「花蓮理想大地渡假飯店」，6月底前平日入住，搭配補助後每晚含稅只要3,399元起；五星度假首選的經典品牌「花蓮美侖大飯店」，享升等24坪豪華客房，補助後每晚含稅最低3,999元起，6月30日前入住再享平假日同價優惠；以萬坪香草花園、南洋風露天泳池聞名的「秧悦美地渡假酒店」，補助後每晚含稅4,999元起，連住兩晚再省千元。
易遊網【花挺花挺！再揪一次花蓮】則是攜手花蓮美食餐廳、咖啡廳，以及人氣伴手禮店家共同響應，即日起至9月30日前，於合作店家出示易遊網花蓮訂房、花蓮旅遊與花蓮票券之訂單，可享85折起的專屬優惠，包含以花蓮時令在地食材融合創意的法式料理「La Dérive思慕餐廚」、一嚐令人朝思暮想的肉桂捲「小和好點」、以傳統地方菜結合養生與創新的「老家後山菜」等。
📍KKday 買機票送住宿
旅遊電商平台KKday則是攜手立榮航空，即日起至9月30日獨家推出「飛趣花蓮FUN暑假」活動，主打購買松山至花蓮或花蓮至松山單程機票，就可任選贈送住宿、體驗、租車及一日遊行程方案，每人售價1,781元起，班機於周四到周日期間每天兩班，出發日期可選擇至9月30日，此外，KKday同步推出花蓮在地旅遊優惠，包含賞鯨船、溯溪、抓溪蝦等特色體驗第二人半價，以及熱門水上SUP立槳體驗8折起、租車5折起，可以趁暑假安排一趟花蓮遊。