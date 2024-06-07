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NBA總冠軍戰G1特寫／Porzingis爆發！塞爾提克用最奢侈方式使用他

▲2024年總冠軍賽G1，波士頓塞爾提克中鋒Kristaps Porzingis全場攻下20分，幫助球隊以107：89取勝，系列賽取得1：0領先。他在這支球隊承擔的責任較小，也可以無所顧忌地打出自己的球風。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年總冠軍賽G1，波士頓塞爾提克中鋒Kristaps Porzingis全場攻下20分，幫助球隊以107：89取勝，系列賽取得1：0領先。他在這支球隊承擔的責任較小，也可以無所顧忌地打出自己的球風。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Kristaps Porzingis一直只做他自己，他理應得到所有對他的褒獎，也該接受所有對他的批評，他從來沒變過。但是使用的方式不同、擺得位置不一樣，他能產生的效果就不同，這是NBA南橘北枳的又一個案例。過去在達拉斯獨行俠，Porzingis必須承擔二當家角色，而在塞爾提克，他被「奢侈」地擺在球隊第3、第4人，對位對方第3、第4好的球員，兩者效果的不同，我們在總冠軍賽G1已經看得很清楚了。

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Porzingis爆發G1砍20分　為自己正名

此役雖然是Porzingis回歸後首戰，而且他也沒有打先發，但塞爾提克仍然大量使用了他這個點的強勢去打開局面，特別是進攻端，讓他在擋拆後，直接攻擊對方換防後的外線球員，他可以不受干擾地輕鬆跳投得分。

本場比賽Porzingis在5分鐘內得到了8分，第一節5投4中、攻下11分，還送出2次阻攻，攻防表現都十分亮眼，幫助塞爾提克首節就取得17分領先；次節他同樣的干拔投籃動作繼續做，彷彿無視防守者，手感好到自己都打笑了，半場Porzingis攻下18分，帶領球隊帶著63：42的領先進入中場時間。全場Porzingis總計13投8中得到20分，效率相當出色。

Porzingis過去NBA生涯待過尼克、獨行俠和巫師，他生涯在例行賽場均將近20分2阻攻（19.7分1.8阻攻），但普遍不被認為是一個可以幫助球隊贏得總冠軍的球員，他在關鍵的比賽中表現並不穩定，這是因為前東家都將他當作是一支球隊中前兩好的球員，而他在承擔這個角色時的表現並不穩定。

▲塞爾提克主戰前鋒Kristaps Porzingis一人半場就投進18分，殺翻老東家獨行俠，表現十分亮眼。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克主戰前鋒Kristaps Porzingis一人半場就投進18分，殺翻老東家獨行俠，表現十分亮眼。（圖／美聯社／達志影像）
塞爾提克陣容太豪華　Porzingis只需要做他自己

但在塞爾提克隊中，他只需要作為先發5人中的一員，Porzingis在廣闊的空間和5 Out打法下如魚得水，進攻端解決問題的責任有Jayson Tatum、Jaylen Brown、甚至是Derrick White承擔，他只需要簡單的完成內線灌籃終結和錯位／空檔投籃命中就行了。

今天這場比賽獨行俠做足準備，小個子直接換防Porzingis給予他下盤壓力，這也是過往對手防守他的方式，但Porzingis應對的很好。如塞爾提克隨隊記者Jared Weiss所說：「關於Porzingis在總冠軍賽環境下的一個質疑是：即使面對小個子球員，他在高位單打時如何應對增加的身體對抗？獨行俠一直在積極地把他從位置上擠出去，但今天他仍然能穩穩地接球、轉身並連續命中。」

在今年之前，Porzingis過去參加過兩輪季後賽7戰4勝系列賽，皆是為獨行俠而戰，而且都是對上快艇，最終結果都是輸球。第一次他打得很出色，場均23.7分8.7籃板，投籃命中率和三分命中率都破5成；但第2次發揮糟糕，只有13.1分5.4籃板，投籃命中率47.2%，三分命中率29.6%。他除了得分和護框之外，其他能提供的東西都有限，不擅長身體對抗，但有長人中罕見的出色進攻技巧，運動能力也很棒，是優缺點都很明顯的球員

本季在來到塞爾提克之後，他的上場時間和出手次數都明顯調降，他在這支超級球隊之中只需要承擔第3、甚至第4的出手選擇，而且大多機會都是外線球員創造出來的，這與在獨行俠時期必須要成為Luka Doncic的最佳助手，受到對手大量關注不同。能有這種「豪華」的人員配置，全聯盟中可能也只有塞爾提克能辦到，這當然是他們管理層季後努力的最佳成果。

Porzingis此役打出了他生涯中最亮眼、也最關鍵的一場季後賽表現，這是他作為一名職業球員的高光時刻。只是老東家獨行俠肯定不會對此有太好的感受了。

▲NBA美國職籃總冠軍賽今(7)日迎來首戰G1，塞爾提克Kristaps Porzingis傷癒復出就有好表現，半場打完攻下全場最高18分。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃總冠軍賽今(7)日迎來首戰G1，波士頓塞爾提克Kristaps Porzingis打爆老東家達拉斯獨行俠。（圖／美聯社／達志影像）

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