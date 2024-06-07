NBA總冠軍戰G1特寫／Porzingis爆發！塞爾提克用最奢侈方式使用他

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此役雖然是Porzingis回歸後首戰，而且他也沒有打先發，但塞爾提克仍然大量使用了他這個點的強勢去打開局面，特別是進攻端，讓他在擋拆後，直接攻擊對方換防後的外線球員，他可以不受干擾地輕鬆跳投得分。
本場比賽Porzingis在5分鐘內得到了8分，第一節5投4中、攻下11分，還送出2次阻攻，攻防表現都十分亮眼，幫助塞爾提克首節就取得17分領先；次節他同樣的干拔投籃動作繼續做，彷彿無視防守者，手感好到自己都打笑了，半場Porzingis攻下18分，帶領球隊帶著63：42的領先進入中場時間。全場Porzingis總計13投8中得到20分，效率相當出色。
Porzingis過去NBA生涯待過尼克、獨行俠和巫師，他生涯在例行賽場均將近20分2阻攻（19.7分1.8阻攻），但普遍不被認為是一個可以幫助球隊贏得總冠軍的球員，他在關鍵的比賽中表現並不穩定，這是因為前東家都將他當作是一支球隊中前兩好的球員，而他在承擔這個角色時的表現並不穩定。
塞爾提克陣容太豪華 Porzingis只需要做他自己
但在塞爾提克隊中，他只需要作為先發5人中的一員，Porzingis在廣闊的空間和5 Out打法下如魚得水，進攻端解決問題的責任有Jayson Tatum、Jaylen Brown、甚至是Derrick White承擔，他只需要簡單的完成內線灌籃終結和錯位／空檔投籃命中就行了。
今天這場比賽獨行俠做足準備，小個子直接換防Porzingis給予他下盤壓力，這也是過往對手防守他的方式，但Porzingis應對的很好。如塞爾提克隨隊記者Jared Weiss所說：「關於Porzingis在總冠軍賽環境下的一個質疑是：即使面對小個子球員，他在高位單打時如何應對增加的身體對抗？獨行俠一直在積極地把他從位置上擠出去，但今天他仍然能穩穩地接球、轉身並連續命中。」
在今年之前，Porzingis過去參加過兩輪季後賽7戰4勝系列賽，皆是為獨行俠而戰，而且都是對上快艇，最終結果都是輸球。第一次他打得很出色，場均23.7分8.7籃板，投籃命中率和三分命中率都破5成；但第2次發揮糟糕，只有13.1分5.4籃板，投籃命中率47.2%，三分命中率29.6%。他除了得分和護框之外，其他能提供的東西都有限，不擅長身體對抗，但有長人中罕見的出色進攻技巧，運動能力也很棒，是優缺點都很明顯的球員。
本季在來到塞爾提克之後，他的上場時間和出手次數都明顯調降，他在這支超級球隊之中只需要承擔第3、甚至第4的出手選擇，而且大多機會都是外線球員創造出來的，這與在獨行俠時期必須要成為Luka Doncic的最佳助手，受到對手大量關注不同。能有這種「豪華」的人員配置，全聯盟中可能也只有塞爾提克能辦到，這當然是他們管理層季後努力的最佳成果。
Porzingis此役打出了他生涯中最亮眼、也最關鍵的一場季後賽表現，這是他作為一名職業球員的高光時刻。只是老東家獨行俠肯定不會對此有太好的感受了。