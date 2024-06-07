顧立雄宣布全軍留值恢復常態 媒體人驚呼「太離奇」：他不想擔責
過去兩年國軍因應共軍不斷襲擾，時任國防部長邱國正下令國軍各單位正、副主官，不得同時休假或離營。國防部長顧立雄日前宣布，國防部決定即日起將各級正、副主官留值的規定恢復常態。對此，媒體人謝寒冰直言，「聽了很離奇」。
政治中心／綜合報導
針對全軍主官留值恢復常態一事，顧立雄6日受訪時表示，這個邱國正任內就已經在間討，經過跟參謀本部討論，回歸國軍突發狀況處置規定本來112年規定就有這樣規定，應準能力都有提升，經過跟參謀本部討論，參謀本部也同意，回復到本來的規定，沒有什麼隨不隨的問題。
謝寒冰6日在節目《中天辣晚報》指出，顧立雄解釋說邱國正時期就已經醞釀，他聽了覺得很離奇，研判可能是不想擔責任，才說現在官兵已經被訓練有素，不過他質疑，「原來現在每個兵可以自己做決定，那軍隊怎打仗，戰事發生，一個說要躲，一個說要衝，那要打什麼？」
謝寒冰說，正副主官都不在，若突然來緊急命令，誰負責？總要有負責講話的人，這非常荒唐；他也指出，顧立雄先前簡報聽5分鐘就走，顯然是對軍事不了解，「悶聲大發財，但顧又愛講話，對軍事不了解那怎會覺得取消這些是對的？且跟現在國家態勢背道而馳。」