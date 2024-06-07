印度氣溫破50度！40隻猴子跳井降溫「全溺斃」 200人被熱死
印度多日連續突破50度高溫，印度德里溫度監測站於5月29日下午測得最高氣溫來到52.3度，創下印度有紀錄以來的最高溫。熱浪延續至6月，造成百姓苦不堪言，約有200人被熱死，有官員更指出在一口井內發現近40隻尋找水源而溺死的猴子。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，印度東部賈坎德邦（Jharkhand state）的林業部門官員表示近期熱浪襲來，許多地方蒙受高溫和乾旱，不只人類缺乏水源，動物也急需水份，在賈坎德邦有近40隻猴子淹死在井中，造成民眾議論。
官員說明，這些猴子本來住在近郊，推估是近郊的湖泊乾涸，猴子為了尋找水源而來到城鎮中，看到水井便往下跳，然而最終無法脫困而溺斃。類似的狀況也曾在2019年發生，位在印度中部馬德雅省（Madhya Pradesh）的賈許巴巴森林（Joshi Baba），當時也因為高溫，造成一處森林內的15隻猴子被熱死。
印度氣象局（IMD）近期針對德里發布了高溫緊急警報，警告所有年齡的人都極有可能中暑。而印度先前的最高氣溫是2016年在拉賈斯坦邦的法洛迪（Phalodi）創下的51度，此外5月底所創下的最高溫52.3度只比在1913年7月10日記錄的地球有史以來最高氣溫56.7度低4.4度。