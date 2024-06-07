「花東三法不應綁一起！」柯文哲喊花東快優先：環島高鐵天馬行空
國民黨黨團總召傅崐萁日前曾表示花東建設三法在本會期結束前一定要通過，但黨內黨外雜音不斷。對此，民眾黨主席柯文哲表示，黨內態度很清楚，會優先支持花東快速公路建設，至於環島高速鐵路建設以及國道6號東延花蓮建設等案，應審慎評估財源，按部就班，回歸科學態度處理。
記者王德蓉／綜合報導
柯文哲於6/7、6/8兩天到花蓮慢活環騎，盼吸引人潮，重振當地觀光。柯文哲今（7）日受訪表示，花東三法應該個別討論，民眾黨的態度很清楚，會優先支持花東快，因為花東快從民國78年講到現在，已經35年，現在西部的橫向快速道路都有12條了；而他在擔任台大創傷主任時看過一項數據，花東地區車禍死亡率高，其中一個主要原因就是交通路線不完善，因此建構安全的快速交通幹線是有需要，所以花東快會優先處理。
至於國道6要延伸到花蓮、環島高鐵鐵路，柯文哲表示「一分錢、一分貨」、「殺頭生意有人做，賠本生意沒人做」，應該還是要經過審慎的財務評估，所以民眾黨不會主張使用特別預算去做，而是按部就班，回歸科學態度處理。
被問到傅崐萁是否有和民眾黨溝通過支持花東三法，柯文哲表示，傅崐萁以在地立委的立場，當然會替地方爭取福利，甚至人家說是爭取選票，不過民眾黨還是有主體性，標榜理性、務實、科學，凡事有輕重緩急，不可能三個法案綁在一起。他認為，現在有條從台北到花蓮的安全快速道路的訴求是對的，也是黨內優先支持的原因，他也直言，環島高速鐵路有點天馬行空。
是否對國民黨內部立場感到混亂？柯文哲認為，每個人都可以表示意見，不過拿到檯面上，大家理性辯論，很快就能得到答案。