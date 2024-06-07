網銀國際實習計畫留才成效亮眼　畢業即就業！留任率逾4成

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2015年開始，先針對寒暑假及學期間推出研發相關的短期實習，隨著報名踴躍，申請人數年年加增，自2019年起開始延長為一年制，並開放各部門申請延攬實習生，讓實習計畫能真正接軌企業需求。而實習期間延長，不僅讓同學們能有更多元完整的學習體驗，有機會深入職場工作內容，也能讓指導實習的同仁有足夠彈性，去協助同學循序漸進參與，亦有助正確評估新人的專業能力與適任性。
網銀國際觀察，相較於直接錄用的新鮮人，由實習生轉正的員工離職率顯著降低，顯見規劃完善良好的實習計畫，確實能同時解決青年失業率和產業缺工問題，創造雙贏。
網銀國際工作環境友善，工時彈性，還有無限供應咖啡茶品、免費供餐、提供寬敞舒適宿舍等多項員工福利，在許多實習生學長姐的口耳相傳下，已在校園間收穫「幸福企業」的美名，也吸引更多優秀在校生都想爭取加入網銀國際這個大家庭。去年（2023）就約有70間大專院校，多達700多位同學申請實習，錄取率僅約5%，非常搶手！近5年的實習計畫就已提供超過150個實習名額，平均每年約4成以上的留任率。
目前任職於網銀國際已3年的林祐豪，就是在2020年透過網銀國際實習計畫進入遊戲軟體部門，南台科技大學資訊管理系畢業的他，實習結束後即被延攬至軟體開發處工作。他說：「實習中的經驗是學校體驗不到的，過去曾在南部傳統軟體公司實習，但發現工作一成不變；來到網銀國際實習後，認同公司追求創新的價值，公司團隊具向心力的氣氛。轉正職有機會嘗試不同專案的機會，成長快速。」
同樣是透過實習計畫進入網銀國際的蔡佩璇，則是來自馬來西亞，在台灣唸逢甲大學國貿系，因喜歡遊戲產業活潑的工作氛圍，實習結束後留在國際事業部工作，主要負責將公司的產品行銷發展到海外。她提到團隊中還有來自泰國、越南等國家的同事，跨文化的活潑交流模式也讓她覺得很有趣。
不只提供實習機會，消弭產學界差距，網銀國際對於泛娛樂產業整體人才的培育更是垂直且全面性的扎根。因此2019年和電競協會合作「星光計畫」產學聯盟，希望從學校教育端著手，主導整合和54所高中職、大專院校合作的電競領域專班，完成出版電競教科書，協助學校電競教室建置，並引薦企業業師，培育符合產業需求的人才。
參與這項計畫的臺北大學休閒運動管理學系主任謝立文表示，過去電競產業只關注選手，限制了產業發展，但其實還需要有人去行銷推廣電競，包括設計活動、舉辦比賽、開發商品等，才是完整的產業鏈。
網銀國際力求打造健全多元且完整的泛娛樂產業，為培育業內菁英人才不遺餘力，未來將持續開展更多產學合作機會，期待招納有想法、有創意的優秀新鮮人加入，與網銀國際共同開創泛娛樂文化的美好願景。