蘿拉床底下「塞滿愛馬仕」！蔡阿嘎1年前開箱片掀熱議：超前部署
網紅蔡阿嘎昨（6）日晚上突然發出聲明，表示資深員工「蘿拉」林沛蓁，因個人不法行為造成公司重大的損失，已經跟對方終止勞僱關係，後續的法律程序也已經委託律師處理，吸引大批網友關注。而蘿拉是許多資深粉絲都熟知的工作人員之一，在蔡阿嘎工作室的資歷超過10年，粉絲們都知道她很喜歡買名牌，蔡阿嘎也曾在2023年拍攝一支開箱蘿拉家的影片，當時蘿拉床底放了滿滿愛馬仕，讓觀眾至今都很難忘。
記者洪生儒／綜合報導
蔡阿嘎6日突然在社群上發出律師事務所的聲明，指出資深員工蘿拉有不法的行為，而且嚴重影響公司利益，造成公司重大損失，已將蘿拉開除，並委託律師處理後續的事情。消息曝光後，馬上吸引大批粉絲、網友關注，加上粉絲們都知道蘿拉愛買名牌，曾經一天就花費200萬元購物，如今她突然被蔡阿嘎開除，過去的相關影片也再度被挖出討論。
蔡阿嘎在2023年時曾拍攝開箱蘿拉家的影片，內容提到蘿拉家裡到處都是精品，光是在玄關就放了寶格麗手環、愛馬仕手環、LV項鍊等精品飾品，進到屋內後還有LV行李箱、愛馬仕旅行袋、愛馬仕包包等精品，而在蘿拉房間的床底下更塞了滿滿的愛馬仕精品，還有許多小東西是為了配貨而買。
當時蔡阿嘎看到蘿拉家一屋子的精品，忍不住表示：「你這裡是名牌的倉庫嗎？」並接著說蘿拉買的包包，等於是買房的頭期款了，還開玩笑說：「別再說你沒錢買房，錢沒有不見，只是變成蘿拉的包包了。」在影片中還可以看到，擺在桌上滿滿的精品包，看起來幾乎都像是全新的，沒什麼使用過的痕跡，蘿拉也透露：「這些是生財器具，談生意要用的。」
如今蔡阿嘎大動作開除蘿拉後，許多網友都來朝聖看這支影片，並留言表示：「這麼多錢，果然不是正常的來源」、「想說是個平凡有趣的開箱影片，結果變成是蒐證影片？」、「看到公告馬上回來這，原來不單純」、「難怪好有錢，不法行為全變成精品」、「蒐證超前部署，太強大了」、「看完這個應該就大概知道是什麼誇張的事了。」