會考生注意！今日上午8點開放查成績　「精熟」達對題目比例公布

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計分結果與統計資料均已上網公告，6月7日上午8時起開放網路成績查詢，並於當日寄發成績通知單。
台師大心測中心表示，本次計分結果顯示，「精熟」等級門檻答對題數（加權分數得分）比率約占整份測驗的76%-91%，「基礎」等級門檻則約占38%-43%。
以國文科為例，總題數為42題，答對37題可達「精熟」等級，答對題數比率約88.10%；答對18題可達「基礎」等級，答對題數比率約42.86%。此次各科達精熟的人數百分比為17.33%-25.21%、達基礎的人數百分比為48.22%-66.52%，待加強的人數百分比為12.27%-29.04%。
此外，113年全國15個就學區皆採用國中教育會考的成績作為免試入學超額比序項目之一，比重不超過1/3。臺師大心測中心提供「113年國中教育會考各等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表」，以作為免試入學選填志願之參考。
臺師大心測中心表示，113年國中教育會考將於6月7日上午8時起開放網路成績查詢，並於當日寄發成績通知單，考生可至國中教育會考網站查詢。
此外，為提供家長與教師，輔導學生適性選擇及就近入學，教育部已建置「113年度國中畢業生適性入學宣導網站」，提供各種入學管道說明、學制選擇、高職類科介紹、高中學科介紹、學校區位等資訊。學生可以透過網站了解所選志願校科未來學習的內容與進路發展，家長與教師也可以跟學生討論，協助學生按照興趣、性向及優勢能力，參酌國中教育會考成績及兩次模擬志願選填結果，進行升學選擇，並且在選填志願時，能填滿志願數，以提高免試入學的錄取機會。