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泰國選委會提出「廢除前進黨」！憲法法庭12日宣判結果

▲泰國選委會要求憲法法庭解散國會最大黨「前進黨」，引發民眾熱議。圖為泰國前進黨前黨魁皮塔。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國選委會要求憲法法庭解散國會最大黨「前進黨」，引發民眾熱議。圖為泰國前進黨前黨魁皮塔。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國前進黨（Move Forward）在泰國2023年總理暨眾議員大選中獲得最高票，是年輕人最擁護的政黨，然而部份前進黨員訴求「修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條」的理念已受到泰國王室忌憚，憲法法庭判定違憲，要求前進黨不准再提修法。選舉委員會進一步要求憲法法庭解散前進黨，憲法法庭將於本月12日將宣判結果。

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拿下1400多萬票的前進黨，前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）受到眾人擁戴，然而眾議員投票結果失利，因而無緣總理之位，皮塔甚至一度被暫停眾議員身份，泰國選舉委員會多次干預前進黨的發展。

綜合泰國媒體報導，前進黨目前在500個眾議院席次中，拿下151個席次，成為國會最大黨。2020年下半年學生運動提出改革王室口號，學生運動結束後泰國政府引用這條法律逮捕許多政治異議分子，前進黨在競選時提出修改刑法112條主張，受到年輕選民支持。

但前進黨這項主張碰觸敏感的王室議題，律師提拉育（Theerayut Suwankesorn）向憲法法庭檢舉前進黨和前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）違反憲法49條「無人可以行使權利或自由推翻君主立憲制」的規定，請求憲法法庭要求前進黨不再提出修改刑法112條訴求。憲法法庭當時只針對提拉育的請求，要求前進黨不准再提修改刑法112條，沒有裁定解散前進黨。但政黨一旦被判定違反憲法49條，選舉委員會可以根據政黨法第92條，收集證據要求憲法法庭解散該政黨。泰國選舉委員會3月18日向憲法法庭提出申訴案，要求解散前進黨，並禁止前進黨的高層參政或是成立新政黨。

憲法法庭在本月5日發布新聞稿指出，法庭將在12日開會決定是否要解散前進黨，並要求前進黨在結果宣判前，不要發表任何引導社會大眾的意見，前進黨則將在9日開記者會宣布他們將如何應對這起案件。

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