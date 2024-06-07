NBA總冠軍戰G1快評／讓Doncic全場僅1助攻　塞爾提克防守很有創意

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主力中鋒Kristaps Porzingis在G1的回歸，對於塞爾提克先發陣容的內線護框和5號位的火力都是明顯提升，他在擋拆後出手三分球、錯位後的中距離跳投，籃下提供的禁區壓力，以及換防能力，對於綠衫軍來說幫助很大。這支球隊在他加入之前，就已經是NBA最有天賦的球隊，在他進來之後他們看起來更加有活力、有更以自信，陣容豪華程度進一步提升。
但歷年來阻止這支塞爾提克更進一步的問題，還是在於他們的進攻選擇之上，在今天第二節初和第三節的很多時候，他們用自己效率最差的進攻方式去攻擊對方最好的外線防守球員。他們在2023年對上邁阿密熱火、2022年對上金州勇士都是因為同樣原因輸掉系列賽。
Jayson Tatum和Jaylen Brown依賴干拔／急停跳投（Pull Up Jumper）的進攻模式，讓他們的進攻感覺很依賴手感，塞爾提克最好的兩名球員並不是那麼穩定。所以他們必須善用自己的武器庫，他們有很多球員可以完成終結，這是他們的優勢。
Derrick White和Jrue Holiday都可以持球進攻，Porzingis則是多才多藝的內線進攻球員，當Tatum和Brown吸引了大部分防守注意時，其他人可以去善用球星給他們提供的資源，這就是塞爾提克今年例行賽打出123.2史詩級進攻效率的原因。
如果他們這樣打，結果就像是第一節以及第三節末一樣，如巨浪般的進攻高潮，獨行俠難以限制；但他們若陷入單調的單打模式，那進攻就會停滯，在那個時候，情況發生在第三節初，他們一度被對手追到只差8分。
如何限制Doncic？塞爾提克的方式很有創意
在今年前3輪的系列賽中，快艇和雷霆對於Doncic的限制比較成功，Terance Mann這種運動型後衛和Luguentz Dort這種強壯厚實、橫移出色的防守者，讓他打得比較不舒服，反而灰狼使用Jaden McDaniels這種人高手長型的側翼，對Doncic限制的效果不佳。
塞爾提克吸取了經驗，他們的陣容中有很多防守武器，有Jrue Holiday這種強壯後衛、也有Jaylen Brown這種體能勁爆的前鋒，並且Jayson Tatum和Derrick White這些球員也有尺寸和對抗性，可以對位一些時間。
已經出局在家看比賽的「詹皇」LeBron James，在系列賽開打前於節目上給塞爾提克的建議是：遇擋拆就果斷包夾，用激進的「Blitz」方式直接逼Doncic交球，讓其他人去組織和完成進攻。這對於獨行俠這種靠1、2名球員完全決定球隊進攻運轉的球隊來說，是很有趣的針對模式。
不過塞爾提克還是更喜歡「Drop Coverage」，內線球員遇到擋拆選擇覆蓋持球者的的路徑，而外線球員則追防其後。但是Doncic很適應這種節奏，對上灰狼的系列賽他就已經證明了這一點。
塞爾提克在G1的確使用包夾了，但他們不會讓自己的內線球員出去，而是選擇讓弱側的球員快速前來夾擊Doncic，然後在後者傳球後在迅速輪轉回去。這套方式也不能阻止Doncic，但可以讓他必須不斷適應新的防守模式，獨行俠可能因此找不到舒服的進攻節奏。
在末節的一個回合中，塞爾提克展現出大師級的防守輪轉，在Doncic試圖採取「1-5擋拆」時，Porzingis並沒有跟隨Dereck Lively II出內線，而是讓防守Derrick Jones Jr.的Payton Pritchard換防出去，後者和Holiday一起包夾Doncic，致使他發生失誤。
當然，Doncic這種偉大的球員總會找到破解方式，此役他26投12中、攻下30分，但對一支球隊的針對性防守，很多時候不是要限制超級球星的得分，而是他持續為球隊製造高質量出手的機會。今晚獨行俠進攻完全受阻，那些簡單的三分空檔和籃下空接灌籃變得很少見，團隊只有9次助攻，Doncic只有1次助攻，Kyrie Irving也只有2次，在Jason Kidd於末節5分17秒換下Doncic之前，除了他之外的其他球員只有得到50分，這成為G1獨行俠落敗主因。
在G2獨行俠肯定會調整，塞爾提克守下第一場主場也只不過是做到他們應該做的，但今晚是個有力的信號，他們攻防兩端都展現了自己是聯盟本季最佳球隊的氣勢。
▲塞爾提克在總冠軍賽G1限制獨行俠球星Luka Doncic擋拆的方式相當有意思，讓弱側的球員移動相當長的距離來協防，而不是讓內線球員直接包夾。（圖／美聯社／達志影像）