台大醫院攜手輝達發展AI智慧醫療　數位護理師、智能助手幫診斷

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台大醫院指出，此次與輝達合作，計畫將提出三項先期開發，包含語音輔助診斷、線上藥物諮詢、電子病例整合。生成式AI結合語音、搜尋與生成式臉型等模型，可以實現數位護理師功能。數位護理師能能分析語音、症狀、生理參數等綜合診斷，根據症狀給予非處方用藥、藥物調整建議，最後將對話過程自動總結，紀錄在電子病例中。數位護理師不僅對遠距醫療進行有幫助，也可以推廣到其他相關臨床應用情境。
此外，台大醫院表示，影像醫學部AI團隊過去數年結合心臟內科、台大、輝達的合作下，已經成功開非且無償捐給國民健康署，用來篩檢國人心臟病的AI診斷平台HeaortaNet，已經上架到輝達的NGC雲端平台，提供全世界使用，讓世界看到台灣的貢獻。
台大表示，同時將會與工業技術研究院、輝達合作開發手個支援通用人工智慧的RIS+PACS系統VSRad，包含自由文字自動完成、轉換成定製的結構化報告等以及自動搜尋相似病例的歷史紀錄等，為放射科醫師提供智能助手，提高工作效率及決策過程。
胰臟癌是致死率最高的癌症，早期胰臟癌在電腦斷層攝影上不明顯，台大醫院首創AI胰臟癌輔助偵測工具，能提高早期胰臟癌的偵測率，也是獲得美國FDA認證的突破性醫療器材，首獲此殊榮的台灣AI醫療產品。期待與輝達深化合作，開發適用於腹部其他器官、疾病的AI影像診斷工具，幫助醫師看到人眼難見的早期疾病。
台大醫院健康管理中心也與輝達合作，推動全球AI驅動行動健康倡議，除了建立大型語言模型以匯出醫療文字摘要，利用輝達MONAI平台建立影像辨識自動選擇和自動注釋的人工智能系統，產出關鍵影像的醫療圖像摘要。利用NVIDIA提供的高速算力，升級現今不易使用的臨床決策支援系統。
另針對亞健康世代長期追蹤資料與全醫療體系整合醫療資料庫的大數據，訓練開源大型語言模型，並藉由NVIDIA ACE平台建構虛擬專科醫師顧問團隊，藉此將可充分運用個人多模式健康醫療資料，並協助醫護人員對各種非傳染性疾病進行動態風險預測並提供建議與臨床決策。