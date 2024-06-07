寧願相信習近平也不相信美國？黃暐瀚揭「兩岸斯德哥爾摩症候群」
資深媒體人黃暐瀚在臉書說，美國總統拜登已經六度宣示，不排除出兵保衛台灣，但台灣內部仍有人不信，仍主張兩岸同屬一中，仍相信一中可以解決所有的問題，仍堅持美國不可信，仍擔心美國只會讓兩岸帶來更巨大的災禍。反而相信中國領導人習近平。這，不就是「兩岸斯德哥爾摩症候群」？
記者何哲欣／台北報導
黃暐瀚說，「斯德哥爾摩症候群」，是指被挾持的人質，對綁匪產生了同情心，甚至逐漸認同搶匪的行為，願意與搶匪行動一致。他舉例，紅衣搶匪衝進銀行搶劫，挾持了藍綠白三位人質，與銀行外的警察對峙。藍衣人質告訴綠衣人質：「不要抵抗，就不會受傷，警察不可信，警察根本救不了我們，我們聽搶匪的就好，聽話就不會有事了」。
黃暐瀚說，出現這個症候群的人質，通常會出現以下幾項特徵：1、人質相信，綁匪是為了某種原因才不得已綁架人質。（兩岸都是一中）2、人質迫切感受到存活危機。（兩岸快打仗了)3、綁匪對人質展現關心（像是允許服藥、給予鬆綁等）略施小惠。（兩岸紅利）4、人質與外隔絕，得不到外界訊息，只能接受綁匪的看法。（不信美國）5、人質相信，脫逃是不可能的。（不接受統一，就會被打，誰都阻止不了）
黃暐瀚結論，把這個理論，套用在兩岸來看，意外地毫無違和。