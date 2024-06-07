北市府社會局女科員販毒！坦承犯案又翻供 檢斥不知悔改求處重刑
今年3月間，台北市政府社會局劉姓女科員，涉嫌在北市府3樓吸菸區，販售大麻煙彈給友人，全案曝光後，劉女辯稱僅以成本價3500元轉售，並無因此獲利，台北地檢署偵結，痛斥劉女不知悔改，今（7日）依販賣二級毒品罪起訴，並請法官從重量刑，劉女的周姓男友，則因持有、轉讓禁藥罪起訴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，周男自去年12月間起，多次與綽號「MARK」的藥頭購買大麻、大麻煙彈等，2023年12月31日，劉女獲得周男無償轉讓2支大麻煙彈後，就用LINE相約詹男交易大麻煙彈。2024年1月2日，劉女約詹男於北市政府大樓3樓吸菸區交易，之後詹男被大安分局警方攔檢盤查，全案因此曝光。
經檢調透過監視器畫面確認，販毒者為社會局員工後，隨即逮捕劉女與周男，2人的驗尿結果均呈陽性毒品反應，周男住處也查獲3包大麻，以及大麻種子14顆，還有大麻研磨器、吸食器等工具。劉女落網後本坦承販毒，檢方諭令20萬交保，但事後又委任律師遞狀，表示賣大麻煙彈未因此獲利，否認販毒。
檢察官痛斥劉女，身為公務人員，竟利用政府機關場地交易毒品，且犯後態度惡劣不知悔改，依法起訴、並建請法院從重量刑。周男則因持有、轉讓二級毒品罪嫌遭起訴，而劉、周2人施用毒品的部分，則另案處理。
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