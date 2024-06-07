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邱瓈寬強忍悲傷站母靈堂前80秒　淚看「奉花芳名錄」不捨哭了

▲邱瓈寬約80秒時間靜靜地站在「奉花芳名錄」前看名單。（圖／記者陳明中攝影）
▲邱瓈寬約80秒時間靜靜地站在「奉花芳名錄」前看名單。（圖／記者陳明中攝影）

記者林奕如／台北報導

演藝圈大姐姐「寬姐」邱瓈寬母親6月1日病逝，享壽93歲。今日是追思會第二天，近11點她一身黑現身母親靈堂，一下車她站在「奉花芳名錄」前靜靜地看著名單，時間約莫80秒，隨後不捨落淚、一語不發走進會場。

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「寬姐」邱瓈寬為人海派，演藝圈人緣佳，追思會場設於臥龍街的「耆福會館」，6日起開放各界親友致哀。不少藝人包括張小燕、王力宏、黑人范范夫妻、謝金燕、李明依、黃韻玲等都到場，藍心湄昨日受訪時表示自己有跟邱媽媽說話：「要保佑阿寬啊！讓她平安、健康、乖乖聽醫生的話，阿寬有太多東西要忌口，都不聽我們這些朋友的，有交待邱媽媽每天在夢裡嚇阿寬，不可以再亂吃了，要好好愛惜身體。」

▲邱瓈寬母親追思會第二天。（圖／記者陳明中攝影）
▲▼邱瓈寬強打起精神，近11點抵達靈堂，打理母親後事。（圖／記者陳明中攝影）
▲邱瓈寬母親追思會第二天。（圖／記者陳明中攝影）
邱瓈寬和母親感情一直很好，她不敢讓母親知道自己會抽菸、飆國罵的事情，平時工作再忙也會抽出時間陪伴家人。母親因為感染肺炎住院，病況突然惡化去世，邱瓈寬十分悲傷，打起精神替母親處理後事。告別式將於6月16日上午12點，於第二殯儀館景明廳舉行。

▲邱瓈寬母親追思會第二天。楊貴媚。（圖／記者陳明中攝影）
▲▼邱瓈寬母親追思會，楊貴媚到場致哀。（圖／記者陳明中攝影）
▲邱瓈寬母親追思會第二天。楊貴媚。（圖／記者陳明中攝影）
「雙金影后」楊貴媚在上午11點半左右抵追思會場，待了約半小時後離去，被問有安慰寬姐嗎，她雙手合十表示有，她也提到寬姐現在狀況：「寬姐很好、很好。」現場有不少媒體等候關心，她也貼心要記者小心採訪安全。

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