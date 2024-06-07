孫安佐出事狄鶯「放話要離婚」！隔7天首發文：怎麼做才能更快樂
狄鶯、孫鵬24歲獨子孫安佐近日被爆出到泰國吸食大麻後，神智不清誤入民宅，還當場脫褲露臀，行為失控，也讓外界質疑夫妻倆的教育方式。事發後7天，昨（6）日狄鶯首度更新社群以「怎麼做才能更快樂」為題，分享700多字的雞湯文。
記者薛羽彤／綜合報導
狄鶯昨日在臉書上，分享關於知名心理學家塔爾‧班夏哈的故事，主旨為「怎麼做才能更快樂」，狄鶯領悟到如果壓抑痛苦，痛苦反而會變形會膨脹，並引用書中言論：「釋放自己，讓自己抒發；順其自然地抒發悲傷，你的痛苦就會消失」，她認為該哭的時候就哭，該歡笑時也不忘大聲歡笑，讓情緒自然的通過，接受真實的自己。
狄鶯家務事搬上檯面，事發後傳出她不滿孫鵬一家人，特別點名大姑跟大姑兒子，表示等孫安佐的病好後，打算離婚。昨日她首度發文，也獲得不少粉絲加油打氣，「辛苦了，您確實是個認真的好母親，別管旁人如何講。把孩子溫暖的帶回身旁，跟老公好好談談，夫妻不要再談離婚。」狄鶯也回應「好。」
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