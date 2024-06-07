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永豐化學關廠爆發輸液缺藥危機！食藥署「4措施」助醫療機構取藥

▲市佔率7成的輸液大廠永豐化學因違規遭到勒令停工，也影響到醫院手術、洗腎室等需要使用的生產生理食鹽水、葡萄糖等輸液出現缺貨危機。（圖／翻攝自Pixabay）
▲市佔率7成的輸液大廠永豐化學因違規遭到勒令停工，也影響到醫院手術、洗腎室等需要使用的生產生理食鹽水、葡萄糖等輸液出現缺貨危機。（圖／翻攝自Pixabay）

記者魏妤庭／台北報導

市佔率7成的輸液大廠永豐化學因違規遭到勒令停工，也影響到醫院手術、洗腎室等需要使用的生產生理食鹽水、葡萄糖等輸液出現缺貨危機。對此，食藥署今（7）日表示，自5月起已積極採取相關作為，包含請國內合格廠商增加生產、減輕國內合格廠商負擔、啟動公開徵求專案進口或製造、建立媒合機制協助醫療機構取得藥品。

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食藥署表示，永豐公司新莊工廠因為能符合PIC/S GMP規範而停止生產，影響到大型輸注液藥品供應，因此從5月初開始積極採取相關作為，請國內合格廠商增加生產，已多次召開溝通會議，其中14項藥品有國內合格廠商協助增加生產，已滿足臨床需求。

同時，為妥善分配大型輸注液藥品供應予國內各層級醫療機構，食藥署表示，6/5函請醫療機構，針對國內其他合格輸注液廠商，因配合政府供應輸注液藥品，若無法依原訂採購契約足量或限期內供應藥品予其合約醫療機構時，檢具不可歸責、不可抗力等佐證資料，醫療機構應就藥商檢具資料及實際情形，特予考量暫行豁免採購契約中罰則規定。

食藥署表示，針對無其他替代藥品，或國內業者無法補足缺口的品項，5/13起已啟動公開徵求專案輸入或製造，其中針對大包裝注射用或沖洗用生理食鹽水，除國內合格廠商增加生產，並已核准7家藥商專案進口，其中包含國外現有藥品庫存至少260萬瓶，預計下週起陸續輸入以銜接供應臨床需求。

食藥署表示，除了替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，供醫療機構於無法購得藥品時，可至該平台通報。安排專人聯繫通報機構，且媒合廠商供應。截至6/6已媒合496件。另已於藥品供應監測系統建置輸注液藥品需求填報功能，開放醫療機構定期填報需求，以利妥善分配專案輸入藥品，或協調國內替代藥品廠商供應。

食藥署呼籲，醫療機構各類大型輸注液藥品切勿大量或重複訂購、避免浪費及使用於非臨床必要的用途。

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