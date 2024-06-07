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永豐金通過發1元股利！小股東關切是否併京城銀　總座給答案

▲永豐金控今（7）日舉行股東會。（圖／記者顏真真攝）
▲永豐金控今（7）日舉行股東會。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

永豐金控今（7）日舉行股東會，2023年獲利歷新高，也通過普通股每股配發0.75元現金股利、0.25元現金股利，總計1元股利。永豐金總經理朱士廷表示，今年獲利應該比去年好，股價一直創新高，PE股價淨值比已來到1.47。不過，也有小股東關切併購京城銀行議題，他說，無法評論個案，但會持續關注，永豐金也希望持續擴張資產，給股東好的回報，這是我們應該要做的。

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永豐金2023年合併稅後淨利達197.64億元，創新金控獲利紀錄，每股稅後盈餘EPS為1.62元，權益報酬率為11.55％，成績亮麗，其中永豐銀行2023年合併稅後淨利連續2年寫下歷史新高，達160.66億元，每股稅後盈餘EPS為1.68元，權益報酬率10.34％；永豐金證券則為38.36億元，每股稅後盈餘EPS為2.37元，權益報酬率12.02％，且在耕耘財富管理年增率達29.42％相當豐碩，泛財富管理收入達28.77億元，並在複委託業務市佔率第二名，財管信託資產管理規模達333.10億元為市場第3名。

永豐金董事長陳思寬指出，2023年獲利寫下歷史新高，今年普通股每股配發0.75元現金股利、0.25元現金股利，總計1元股利，不會辜負股東的託付。展望2024年，他說，中國大陸房市收縮對經濟最大衝擊已過，歐美央行將啟動降息，估台灣今年經濟成長率3.43%，今年將延續推動中長期策略加速推動數位變革，以「數位獲客、經營雙主軸」並進，深化數據分析應用持續提升客戶滿意度、聚焦導入AI與雲端應用，科技提升營運效率；衝刺海外收益，拓展海外布局等；維持永豐銀行太陽能光電融資龍頭及永豐金證券綠色產業承銷領導地位。

永豐金總經理朱士廷也提到，今年獲利應比去年更好，永豐金股價也一直在創歷史新高，有些金控股的股價至今，還沒有創歷史新高，這要感謝股東的支持，而永豐金3年的中長期策略已在2024年可以看到收割，加速推動，永豐金資本結構強度穩健。

不過，現場也有小股東關心市場盛傳永豐金有意併購京城銀，並詢問併購進度。對此，朱士廷回應，個案他沒辦法講，尤其這又牽涉到2家上市公司，但永豐金希望能持續擴張資產，給股東好的回報，這是我們應該要做的。

也有股東關注永豐銀行承作房貸及綠能相關業務狀況，永豐銀行總經理莊銘福表示，房貸方面確實較不積極，對於熱區及高房價地區的估價會比較保守，但在太陽能業務方面已有10年的經驗，可說是業界中最懂，違約率也非常低，看好未來發展趨勢，希望成為永豐的一大特色。

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