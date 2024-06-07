今年梅雨季「豪雨機率低」！鄭明典憂喊：台灣幾乎不見梅雨鋒滯留
每年五月台灣迎接梅雨季節，可為水庫帶來豐沛的儲水量，不過今年梅雨季威力恐不足，根據前氣象局長鄭明典表示，今年低層北方系統偏強，台灣附近幾乎不見梅雨鋒面滯留，中低層的西南季風也偏弱，台灣豪雨機率偏低，可能影響今年梅雨季的整體雨量。
記者鍾怡婷/綜合報導
鄭明典解釋，「青藏反氣旋」的季節變化，在梅雨季常被作為台灣豪雨預報的指標之一。在梅雨季前期，青藏反氣旋中心由南海移入中南半島上空。當它的中心移動到北緯20度左右，也就是現在的位置，是台灣梅雨季最容易出現豪雨的時段。
「青藏反氣旋」又稱為南亞高壓，是夏季北半球很顯著的大尺度天氣系統，成因是青藏高原暖季日照產生的熱源。
不過鄭明典憂心表示，今年低層北方系統偏強，台灣附近幾乎不見梅雨鋒面滯留，中低層的西南季風也偏弱。所以高層雖然到位，豪雨的機率還是相當偏低，這可能影響今年梅雨季的整體雨量。
根據中央氣象署未來3個月天氣展望指出，6月臺灣有偏濕訊號，7月及8月以偏乾訊號為主。但梅雨季期間模式的預報不確定性較大，因此未來一季的雨量為正常至偏乾為主。全球海溫和大氣環流監測資料顯示，熱帶中東太平洋已出現冷海溫距平，模式預測熱帶中東太平洋的冷海溫持續發展且太平洋高 壓有增強趨勢。
6月上半月有受鋒面或低壓影響的可能。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量南部及中部，少於、接近、多於氣候正常值的機率為20%、60%、20%，北部及東部代表站少於、接近、多於氣候正常值的機率均為30%、50%、20%。