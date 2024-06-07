孫安佐自爆第一次考托福就拿90分！考上美國名校 曬梗圖反擊酸民
資深藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐日前被爆出在泰國呼麻並擅闖民宅，還脫褲子露出下體，引起各界高度關注。在狄鶯將孫安佐帶回台灣之後，他在受訪時不僅透露自己對爸媽很失望，在5日更發出限時動態表示：「我第一次托福就考90分，考上美國天普大學。」並用各種梗圖搭配文字來反擊酸民。
記者洪生儒／綜合報導
孫安佐5日透過社群發文透露，自己在第一次考托福「就90分（滿分120分）」，甚至還有考上美國的名校天普大學，只是因為他在2018年時，在美國捲入恐攻事件遭到當地警方逮捕，被關押了長達261天後遭強制遣返出境回台，而他這一輩子都再也無法入境美國。
此外，有網友在社群上詢問孫安佐「為什麼你都不會焦慮？」他則轉發一則動物影片，畫面中可以看到一隻被命名為「冥想」的貓咪，站在名為「我」的貓咪之前，撞開了名為「焦慮」的貓咪，他透過影片表示自己內心平靜，不如外界說的那樣焦躁浮動。
而孫安佐也透過梗圖來回應酸民，他在限動曬出一張寫著「台灣人都說：我才不認同你」的動漫截圖，並在貼文底下寫下「好的大小姐」來反擊酸民，感受得到他似乎對於酸民的酸言酸語無感，還能用幽默的方式來回應酸民。
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