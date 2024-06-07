蘿拉遭蔡阿嘎開除驚人內幕曝光！知情人士爆挪用公款800多萬
百萬網紅「蔡阿嘎」被譽為YT界長青樹，工作室6日突然發出律師聲明，大動作切割資深員工「蘿拉」，指出她涉入不法行為，造成公司重大損失。有知情人士爆料，蘿拉疑似挪用公款800多萬，但此番言論尚未獲得雙方證實。《NOWnews今日新聞》記者致電蘿拉跟傳訊息，但至截稿前未獲得回應。
記者林奕如／綜合報導
蔡阿嘎累積不少忠實粉絲，百萬網紅有自己的專屬團隊，他對於員工待遇福利都不薄，年終也給得很大方，因此不少老粉吃驚，大動作開除資深員工，應該是不小的傷害。根據《東森新聞》報導，有網友透露，自己的妹妹就是蔡阿嘎團隊的編輯，留言寫下蘿拉疑似挪用公款800多萬元。
【蔡阿嘎工作室 聲明】謹代本所當事人蔡阿嘎工作室聲明如下：
一、因林沛蓁小姐（蘿拉）個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室所屬公司之公司政策及工作規則，造成公司重大損失，公司不得已終止與林沛蓁小姐之勞雇關係。今後林沛蓁小姐已不再任職於蔡阿嘎工作室所屬公司，並與蔡阿嘎工作室所屬公司間無任何形式之合作關係，林沛蓁小姐不得再以蔡阿嘎工作室所屬公司名義進行任何活動。
二、關於林沛蓁小姐個人不法行為，業經林沛蓁小姐向公司坦承在案，蔡阿嘎及其團隊成員事前並不知情，現已委託律師代為處理後續一切法律程序，將靜候結果，感謝各界關心。
謹代聲明如上。
萬國法律事務所
陳誌泓律師
賴佳宜律師
中華民國113年6月6日