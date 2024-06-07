領航猿拿下例行賽第一！卡總獲選年度教練　夢想家韓駿鎧奪年度GM

卡米諾斯的帶兵風格熱情奔放，總是積極正面的心靈雞湯搭配豐富的肢體動作，帶著年輕的領航猿首年就以例行賽第3名打進季後賽。本季領航猿持續在卡米諾斯的領軍下，創下聯盟例行賽單季主場最長的11連勝紀錄，並在3、4月季後賽席次激烈爭奪戰中拿下8連勝，最後領航猿也以26勝14敗、勝率65%拿下例行賽龍頭寶座。卡米諾斯在27張選票中拿下24張5分、以總分126分獲選本季年度教練。
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卡米諾斯 (領航猿) 126分
皮爾曼 (夢想家) 77分
密特羅維奇 (攻城獅) 13分
上季差點無法晉級季後賽的夢想家，休賽季期間GM韓駿鎧重新確定建軍方向，以林俊吉為核心加上忻沃克、錢肯尼、盧冠良等優質鋒線，搭配本季洋將的高穩定性，吉爾貝克、布依德、麥卡洛、德文馬布爾整季都有亮眼的表現，讓夢想家開季就拉出平聯盟例行賽單季最長的10連勝紀錄，最後也以例行賽第2名晉級季後賽，也是聯盟史上唯一連續4年都晉級季後賽的球隊。韓駿鎧在33張選票（含6張GM選票）中拿下13張5分、以總分108分拿下本季的年度GM。
📌 2023-24球季年度GM前3名得分如下：
韓駿鎧 (夢想家) 108分
李忠恕 (領航猿) 101分
張樹人 (攻城獅) 46分
攻城獅在PLG第4季持續精進主場經營，多元的主題日內容一直是攻城獅行銷的強項，總計攻城獅本季有11場主題日活動，像是與兒童界的巧虎大神結合的「361°x 瑞迪巧虎同學會」、非常新竹在地化的「暗紫誰客家主題日」，加上用心經營球迷現場互動，攻城獅球員進球也都有不同的進球音樂跟動作，讓進場球迷有絕佳的看球及娛樂消費體驗。本季年度主場票選，記者及球迷投票結果各佔50%，攻城獅在記者投票（得票率17.84%）及球迷投票（得票率16.63%）均領先各隊，最後以總得票率34.47%、第4度拿下PLG的年度主場。
📌 2023-24球季年度主場前3名得票率如下：
新竹御頂攻城獅 34.47%
臺北富邦勇士 32.59%
新北國王 11.38%