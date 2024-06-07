洋基8：5再退雙城豪奪8連勝！重砲Juan Soto卻因手臂不適提前退場

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洋基此戰推派Marcus Stroman先發，至於雙城則是派出28歲右投Pablo Lopez迎戰。雙城首局就有攻勢，靠著Carlos Correa敲出陽春砲，率先幫助球隊取得1：0領先。但洋基很快有所回應，Trent Grisham第2局轟出兩分彈幫助洋基逆轉，第3局雙城捕手Christian Vazquez再敲出追平陽春砲。不過洋基3局下再靠著適時的長打，以及Austin Wells的高飛犧牲打，讓洋基單局拿到3分。
4局下洋基攻勢還沒完，靠著對手的失誤攻回1分，Giancarlo Stanton也在關鍵時刻敲出適時安追加1分，4局打完洋基就取得7：2領先。雖然雙城5局上成功追回3分，但隨後洋基發動牛棚車輪戰，成功鎖死雙城打線，終場就以3分之差再度擊敗雙城，系列賽3連戰成功完成橫掃。
Soto因左前臂不適提前退場 後續將進行影像檢查
不過，洋基這邊也傳出不幸消息，強打Juan Soto因左前臂不適關係，第6局比賽前就退場休息。洋基總教練Aaron Boone賽後受訪則表示，Soto的左前臂在過去一週有出現不適的狀況，在因雨延後開打的時候，他感到有些痠痛，預計明天將做影像檢查，確認狀況如何，後續Soto會不會缺席與道奇的系列賽，目前仍是未知數。
「事實上，我某一天起床時，就感覺出左手臂出現緊繃和不適感。我一直在努力解決這個問題，並且一直在努力試著擺脫它，但這個狀況目前還沒有消失。」Juan Soto賽後受訪時說到。