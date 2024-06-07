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洋基8：5再退雙城豪奪8連勝！重砲Juan Soto卻因手臂不適提前退場

▲MLB美國職棒紐約洋基今（7）日續在主場迎戰明尼蘇達雙城，洋基團隊此戰一共掃出10支安打，以及靠著牛棚輪番守成，終場就以8：5擊敗雙城，系列賽成功完成橫掃。但重砲Juan Soto卻因手臂不適關係，提早退場休息。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒紐約洋基今（7）日續在主場迎戰明尼蘇達雙城，洋基團隊此戰一共掃出10支安打，以及靠著牛棚輪番守成，終場就以8：5擊敗雙城，系列賽成功完成橫掃。但重砲Juan Soto卻因手臂不適關係，提早退場休息。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒紐約洋基今（7）日續在主場迎戰明尼蘇達雙城，靠著Trent Grisham開轟單場進帳3分打點，以及Gleyber Torres也貢獻長打得到2打點，洋基終場就以8：5擊敗雙城，系列賽成功完成橫掃，也豪奪8連勝。但洋基重砲Juan Soto此戰卻因手臂不適關係，提早退場休息，後續狀況有待更新。

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此戰前3局全壘打滿天飛　洋基牛棚最終輪番守成

洋基此戰推派Marcus Stroman先發，至於雙城則是派出28歲右投Pablo Lopez迎戰。雙城首局就有攻勢，靠著Carlos Correa敲出陽春砲，率先幫助球隊取得1：0領先。但洋基很快有所回應，Trent Grisham第2局轟出兩分彈幫助洋基逆轉，第3局雙城捕手Christian Vazquez再敲出追平陽春砲。不過洋基3局下再靠著適時的長打，以及Austin Wells的高飛犧牲打，讓洋基單局拿到3分。

4局下洋基攻勢還沒完，靠著對手的失誤攻回1分，Giancarlo Stanton也在關鍵時刻敲出適時安追加1分，4局打完洋基就取得7：2領先。雖然雙城5局上成功追回3分，但隨後洋基發動牛棚車輪戰，成功鎖死雙城打線，終場就以3分之差再度擊敗雙城，系列賽3連戰成功完成橫掃

Soto因左前臂不適提前退場　後續將進行影像檢查

不過，洋基這邊也傳出不幸消息，強打Juan Soto因左前臂不適關係，第6局比賽前就退場休息。洋基總教練Aaron Boone賽後受訪則表示，Soto的左前臂在過去一週有出現不適的狀況，在因雨延後開打的時候，他感到有些痠痛，預計明天將做影像檢查，確認狀況如何，後續Soto會不會缺席與道奇的系列賽，目前仍是未知數

「事實上，我某一天起床時，就感覺出左手臂出現緊繃和不適感。我一直在努力解決這個問題，並且一直在努力試著擺脫它，但這個狀況目前還沒有消失。」Juan Soto賽後受訪時說到。


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