韓國女神李雅英愛上台灣粽子一次吃三顆！Fubon Angels檸檬也嚇到
端午節是華人重要的節日之一，肉粽更是必吃的傳統美食。富邦啦啦隊Fubon Angels的檸檬盡地主之誼，特地買了不同口味的肉粽讓韓國女神李雅英品嚐，體驗正宗道地的台灣味。李雅英笑著說：「爲了保持身材，我其實不敢吃太多澱粉，但第一次品嚐到肉粽，真的是嚇了一跳，不僅美味，而且吃起來方便，料也很豐富，我不小心就吃了三顆。」
記者吳政紘/綜合報導
李雅英分享端午節 韓國台灣大不同
李雅英也分享韓國與台灣的端午節大相逕庭，「韓國傳統上女生會用菖蒲水洗頭和盪鞦韆，男生則是會參加摔角比賽，還會做端午扇消暑。吃的部份則是會吃類似台灣的草仔粿。」李雅英表示。
李雅英來台灣發展超過半年，對於台灣風土民情也越來越了解，已經儼然是個台灣通。李雅英也和檸檬相約下次若有機會，希望能帶她去體驗一下鹽水蜂炮，檸檬笑著大讚雅英越來越像正港台灣人。
李雅英應援資歷豐富，除足球、排球及籃球外，更曾任職韓國樂天巨人、起亞虎及NC恐龍等職棒啦啦隊，性格活潑開朗的她廣受粉絲喜愛，今年還是NC恐龍啦啦隊票選人氣王。
此外，韓國女神「李雅英」還擁有身高170公分，加上超辣長腿，因此吸引不少球迷注意，Fubon Angels也拿到PLG的年度最佳啦啦隊。