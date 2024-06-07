台塑、鴻海遭詐騙冒名發「侵權信」！民眾心慌點擊個資外洩
網路「釣魚信件」是詐騙集團最常見的攻擊手法之一，傳出近來有不少中小公司企業與個人收到「版權侵害信息」，誘騙民眾上當點擊信中檔案或連結，如果真的不小心點擊，小心掉入釣魚陷阱，導致重要個資外流，而台塑與鴻海都遭詐騙集團冒名。為此，台塑今（7）日發出聲明，請民眾不要上當，並指出冒用名義者將將依法追究民、刑事責任。
記者許家禎／台北報導
詐騙花招百出，之前有詐騙集團冒充科技名人投資，誘騙民眾進入群組投資進行詐騙，包括傳媒董事長謝金河、鴻海集團創辦人郭台銘都曾受害。現在又出現新的詐騙手法，內容聲稱是公司法律代表，用威脅口吻發出「版權侵害信息」，「24小內未刪除將提告求償。」
信件利用民眾害怕的心理，點進附件或網址，但這樣做有可能落入駭客手中，使個資外洩。台塑今日發出聲明表示，近日有不肖份子，冒用本企業法務室名義發送詐騙電子郵件。本企業法務室不會主動發送電子郵件予合作廠商或一般民眾，請各界賢達切莫上當受騙。凡冒用名義者，本企業將依法追究民、刑事責任，絕不寬貸。
之前鴻海遇上詐騙也提醒民眾，鴻海有官方網址與官方社交媒體，請民眾小心防範，鴻海也譴責任何不法行為，並呼籲立即停止對公司之名稱、網站、商標、標誌為冒用、盜用等行為，若發現不法行為，將保留一切法律追訴的權利，並採取適當之法律行動。