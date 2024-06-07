黃仁勳一覺醒來「成為全球第13大富豪」！他見身價暴漲回這句帥翻

台塑、鴻海遭詐騙冒名發「侵權信」！民眾心慌點擊個資外洩

▲台塑集團系統遭駭？集團說明表示，上午全面進行預防性關機，資安偵測後抓到檔案病毒。（圖／NOWnews資料照片）
▲台塑集團系統遭駭？集團說明表示，上午全面進行預防性關機，資安偵測後抓到檔案病毒。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

網路「釣魚信件」是詐騙集團最常見的攻擊手法之一，傳出近來有不少中小公司企業與個人收到「版權侵害信息」，誘騙民眾上當點擊信中檔案或連結，如果真的不小心點擊，小心掉入釣魚陷阱，導致重要個資外流，而台塑與鴻海都遭詐騙集團冒名。為此，台塑今（7）日發出聲明，請民眾不要上當，並指出冒用名義者將將依法追究民、刑事責任。

我是廣告 請繼續往下閱讀
詐騙花招百出，之前有詐騙集團冒充科技名人投資，誘騙民眾進入群組投資進行詐騙，包括傳媒董事長謝金河、鴻海集團創辦人郭台銘都曾受害。現在又出現新的詐騙手法，內容聲稱是公司法律代表，用威脅口吻發出「版權侵害信息」，「24小內未刪除將提告求償。」

信件利用民眾害怕的心理，點進附件或網址，但這樣做有可能落入駭客手中，使個資外洩。台塑今日發出聲明表示，近日有不肖份子，冒用本企業法務室名義發送詐騙電子郵件。本企業法務室不會主動發送電子郵件予合作廠商或一般民眾，請各界賢達切莫上當受騙。凡冒用名義者，本企業將依法追究民、刑事責任，絕不寬貸。

之前鴻海遇上詐騙也提醒民眾，鴻海有官方網址與官方社交媒體，請民眾小心防範，鴻海也譴責任何不法行為，並呼籲立即停止對公司之名稱、網站、商標、標誌為冒用、盜用等行為，若發現不法行為，將保留一切法律追訴的權利，並採取適當之法律行動。
 

蘇姿丰開講　台塑大家長王文淵率台塑三寶力挺、黃崇仁連兩日現身

中國祭POM反傾銷調查！台塑將配合調查　台塑四寶股價今全數走高

鴻海5月營收達5502億、創同期新高　將配息5.4元、除息日期曝光

強強聯手！鴻海攜手輝達建置台灣先進算力中心　驅動3大智慧平台

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載