李亦伸專欄／防守定贏輸！塞爾提克冠軍賽G1打趴獨行俠「密碼」

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你又有多久沒看過Kyrie Irving打了37分鐘，籃下挨鍋，禁區頻頻放槍失投，全場19投6中沒有罰球，5次三分球出手全部失手，其中4次都是大空檔。
塞爾提克並不是強在所謂進攻「5 out」戰術，塞軍不管Kristaps Porzingis有沒有傷癒歸隊，他們進攻端都是主打擋拆+5 out，利用球星個人能力、單打、形成錯位，找到空位射手和三分空檔，加上大量傳切跑動掩護。
Al Horford做為中鋒兼大前鋒，戰術端的作用、能力、投籃、策應，都在水準以上。
Al Horford對騎士系列賽G5，三分球13投6中砍22分，對溜馬系列賽G3，三分球12投7中砍23分。三分球、5 out拉開空間，兩翼底角三分和高位策應，高低位搭配都是他擅長戰術角色。
我只能說，G1塞爾提克防守、對位、針對性非常成功，有效鎖死Luka Doncic和Kyrie Irving，堵死他們傳球路線。
另外就是Kristaps Porzingis傷癒歸隊，投籃手感超水準，任何對位、錯位都擋不住他的中距離跳投和火熱手感，替補出賽21分鐘，13投8中砍20分、6籃板、3火鍋，攻防兩端都成為塞爾提克最關鍵「助燃劑」，打趴獨行俠。
總冠軍系列賽我一直強調兩個「決勝密碼」。
第一就是三分球，兩隊都很依靠三分手感和牽制，跳投大隊塞爾蒂克不能失準，否進攻、戰術執行、單打都會出問題。獨行俠的三分手感和手氣也很重要，因為那是Luka Dincic進攻主要武器之一，更是獨行俠拉開空間、打出團隊進攻體系最主要支撐。
塞爾蒂克第一節三分球13投7中，三節37投15中，火熱三分手感來自出色防守和快速反擊。
第二是塞爾蒂克後衛針對Luka Doncic+Kyrie Irving的防守。
G1比賽基調，塞爾蒂克打趴獨行俠，就是建立在這個對位防守基礎上。當Luka Doncic受到有效限制，傳球路線受阻，Kyrie Irving單打、突破、空檔三分連續失手，獨行俠就沒有其他持球點和武器可以克服難關。
獨行俠即使有再多配角和角色球員，但他們都改變不了比賽，無力幫助Luka Doncic和Kyrie Irving扭轉比賽情勢。
獨行俠教練Jason Kidd第一戰比賽計畫沒有準備好，應變和戰略都被塞爾蒂克守到措手不及。
獨行俠球員比賽專注力和精神武器、防守強度也不夠緊迫，活動力不足，侵略性太少，防守對位強度少了侵略性，給了塞爾蒂克太多出手空間。當然，Kristaps Porzingis上半場投進的球有一半以上都很扯，但這就是總冠軍賽，也是所有比賽都可能遇上的亂流，教練、球員都要有百分之一百二十的強硬心態和準備。
G2獨行俠如何回應、調整，好戲即將上場。