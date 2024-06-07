大谷翔平砲轟161公里火球有多難？道奇主帥狂讚　創史上第二紀錄

李亦伸專欄／防守定贏輸！塞爾提克冠軍賽G1打趴獨行俠「密碼」

▲NBA美國職籃總冠軍賽，塞爾提克Kristaps Porzingis傷癒復出就有好表現，球評李亦伸點出關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃總冠軍賽，塞爾提克Kristaps Porzingis傷癒復出就有好表現，球評李亦伸點出關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

文/特約作家李亦伸

NBA總冠軍賽G1，塞爾提克後衛Jrue Holiday、Derrick White、Jaylen Brown針對獨行俠兩個神仙級後衛Luka Doncic、Kyrie Irving對位、防守、協防堪稱「經典」，鎖住兩個神仙，獨行俠就沒戲唱。G1塞爾蒂克主場107：89打趴獨行俠，上半場塞爾提克最多領先29分。

我是廣告 請繼續往下閱讀
你多久沒看過Luka Doncic整場比賽打38分鐘只傳出1次助攻，全場4次失誤中有3次是被防守者Jrue Holiday、Derrick White、Jaylen Brown一對一點球抄走。

你又有多久沒看過Kyrie Irving打了37分鐘，籃下挨鍋，禁區頻頻放槍失投，全場19投6中沒有罰球，5次三分球出手全部失手，其中4次都是大空檔。

塞爾提克並不是強在所謂進攻「5 out」戰術，塞軍不管Kristaps Porzingis有沒有傷癒歸隊，他們進攻端都是主打擋拆+5 out，利用球星個人能力、單打、形成錯位，找到空位射手和三分空檔，加上大量傳切跑動掩護。

Al Horford做為中鋒兼大前鋒，戰術端的作用、能力、投籃、策應，都在水準以上。

Al Horford對騎士系列賽G5，三分球13投6中砍22分，對溜馬系列賽G3，三分球12投7中砍23分。三分球、5 out拉開空間，兩翼底角三分和高位策應，高低位搭配都是他擅長戰術角色。

我只能說，G1塞爾提克防守、對位、針對性非常成功，有效鎖死Luka Doncic和Kyrie Irving，堵死他們傳球路線。

另外就是Kristaps Porzingis傷癒歸隊，投籃手感超水準，任何對位、錯位都擋不住他的中距離跳投和火熱手感，替補出賽21分鐘，13投8中砍20分、6籃板、3火鍋，攻防兩端都成為塞爾提克最關鍵「助燃劑」，打趴獨行俠。

總冠軍系列賽我一直強調兩個「決勝密碼」。

第一就是三分球，兩隊都很依靠三分手感和牽制，跳投大隊塞爾蒂克不能失準，否進攻、戰術執行、單打都會出問題。獨行俠的三分手感和手氣也很重要，因為那是Luka Dincic進攻主要武器之一，更是獨行俠拉開空間、打出團隊進攻體系最主要支撐。

塞爾蒂克第一節三分球13投7中，三節37投15中，火熱三分手感來自出色防守和快速反擊。

第二是塞爾蒂克後衛針對Luka Doncic+Kyrie Irving的防守。

G1比賽基調，塞爾蒂克打趴獨行俠，就是建立在這個對位防守基礎上。當Luka Doncic受到有效限制，傳球路線受阻，Kyrie Irving單打、突破、空檔三分連續失手，獨行俠就沒有其他持球點和武器可以克服難關。

獨行俠即使有再多配角和角色球員，但他們都改變不了比賽，無力幫助Luka Doncic和Kyrie Irving扭轉比賽情勢。

獨行俠教練Jason Kidd第一戰比賽計畫沒有準備好，應變和戰略都被塞爾蒂克守到措手不及。

獨行俠球員比賽專注力和精神武器、防守強度也不夠緊迫，活動力不足，侵略性太少，防守對位強度少了侵略性，給了塞爾蒂克太多出手空間。當然，Kristaps Porzingis上半場投進的球有一半以上都很扯，但這就是總冠軍賽，也是所有比賽都可能遇上的亂流，教練、球員都要有百分之一百二十的強硬心態和準備。

G2獨行俠如何回應、調整，好戲即將上場。

塞爾提克VS獨行俠NBA總冠軍賽五大看點！厄文對尬哈勒戴成關鍵

NBA總冠軍戰G1特寫／Porzingis爆發！塞爾提克用最奢侈方式使用他

李亦伸專欄／「獨行俠>塞爾提克」　NBA總冠軍賽方程式5項勝4項

李亦伸專欄／獨行俠 Irving、Doncic兩神無解　灰狼兩個致命細節

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代