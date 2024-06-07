元大金股東會通過發1.3元股利 對併購保持開放及彈性
元大金控今（7）日舉辦113年度股東常會，會中通過112年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表等審查報告，去年盈餘每股配發現金股息1.1元、股票股利0.2元，合計配發1.3元股利，維持穩定股利政策。元大金總經理翁健表示，未來金融市場仍將面臨許多挑戰，但元大金仍將貫徹嚴謹的風控措施，因應外部變化把握市場機會，持續創造績效，今年前5月自結稅後淨利為148.03億元，每股稅後純益為1.17元。
記者顏真真／台北報導
去年金融市場劇烈波動，歐美等主要經濟體維持高利率環境抑制通膨，烏俄戰爭、以哈衝突未歇等地緣政治衝突影響，連帶使得終端需求不振、全球景氣趨緩，進而導致製造業景氣緊縮，元大金仍以審慎穩健的經營原則，適時調整與應對外部局勢，去年稅後淨利達到265.66億元，每股稅後純益（EPS）為2.09元，在14家上市金控中，經營績效穩居第5名。
元大金總經理翁健表示，今年以來台股表現亮眼，在6月6日指數盤中創下21971點歷史新高紀錄，然而由於美國聯準會降息時程不斷調整，地緣政治情勢亦持續變化，市場仍存在諸多不確定因素，未來金融市場仍將面臨許多挑戰，但元大金仍將貫徹嚴謹的風控措施，因應外部變化把握市場機會，持續創造績效，在全體同仁努力下，元大金控今年前5月自結稅後淨利為148.03億元，每股稅後純益為1.17元。
元大金除致力守護股東與客戶資產並創造利潤外，也將環境永續、社會參與及公司治理（ESG）融入企業文化及營運策略中，身為「永續金融先行者聯盟」成員，更積極在綠色採購、投融資與議合、資訊揭露、協助與推廣及國際接軌等5大面向採取積極行動，同時和證基會共同擔任淨零推動工作平台「培力與證照工作群」召集人，齊力推動及培養永續金融人才。
至於未來是否有併購計畫？元大金保持開放及彈性，最終仍需以增進股東價值為依歸，並綜合考量策略發展意義、業務加乘效果、資產負債風險、未來獲利性等面向審視評估後，再依法進行相關程序。