白襪爛到谷底！被紅襪掃出24安打打爆　苦吞隊史百年來最長14連敗

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紅襪本場比賽4局打完，就取得7：0的大幅領先，也奠定本場比賽勝利基礎。至於白襪則是顯得無精打采，團隊全場僅敲出4安，比賽後半段紅襪仍持續得分，團隊終場共掃出24支安打，狂得14分，也成功在客場輕取對手。
紅襪Jarren Duran單場敲出4支安打，貢獻2分打點，包含1發陽春砲，Ceddanne Rafaela也繳出猛打賞，4安外帶4打點，Dominic Smith3安2打點，Jamie Westbrook也有一發陽春砲，同時也是他的大聯盟生涯首轟，而Enmanuel Valdez也有一發三分砲演出。
紅襪先發投手Tanner Houck此戰主投7局，被敲出3支安打失掉2分，並送出9次三振，順利拿下個人本季第6勝，同時也是先發3連勝，賽後防禦率僅1.91。白襪先發投手Jake Woodford則是僅投4局就被KO，被敲出10支安打包含2轟，失掉7分，本季2場先發登板都吞敗，賽後防禦率高達10.80。
白襪目前是大聯盟爐主 且連敗難堪紀錄還在延續
白襪此戰在遭到痛宰之後，戰績15勝48敗不但是目前全大聯盟最糟，近期球隊的一波14連敗低潮，更讓他們突破了隊史百年來的不堪紀錄。
「面對這樣的困境，這真的很困難，但今天的比賽結束了，我們要努力去準備明天拿下勝利。這就是我們真正能做的，控制我們當下能做的事情，現在比賽結束了，讓我們回家休息，為明天的比賽做好準備。」白襪游擊手Paul Dejong說到。