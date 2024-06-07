大谷翔平砲轟161公里火球有多難？道奇主帥狂讚　創史上第二紀錄

白襪爛到谷底！被紅襪掃出24安打打爆　苦吞隊史百年來最長14連敗

▲MLB芝加哥白襪本季表現相當不理想，目前戰績15勝48敗是全大聯盟最糟，近期更苦吞14連敗，也突破隊史百年來最長的連敗紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB芝加哥白襪本季表現相當不理想，目前戰績15勝48敗是全大聯盟最糟，近期更苦吞14連敗，也突破隊史百年來最長的連敗紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒今（7）日迎來「雙襪對決」，由芝加哥白襪回到主場迎戰波士頓紅襪，白襪賽前已苦吞13連敗，若今日再輸球將突破隊史最難堪紀錄。而此戰紅襪並不打算當好人，團隊打線手感發燙，一共掃出24支安打，徹底擊潰對方投手群，終場就以14：2痛宰白襪，白襪如今苦吞14連敗，也是隊史自1924年以來最長的連敗紀錄，且這樣難堪的紀錄，還有可能將繼續延長

我是廣告 請繼續往下閱讀
紅襪全場掃出24支安打　客場輕取白襪

紅襪本場比賽4局打完，就取得7：0的大幅領先，也奠定本場比賽勝利基礎。至於白襪則是顯得無精打采，團隊全場僅敲出4安，比賽後半段紅襪仍持續得分，團隊終場共掃出24支安打，狂得14分，也成功在客場輕取對手。
  
紅襪Jarren Duran單場敲出4支安打，貢獻2分打點，包含1發陽春砲，Ceddanne Rafaela也繳出猛打賞，4安外帶4打點，Dominic Smith3安2打點，Jamie Westbrook也有一發陽春砲，同時也是他的大聯盟生涯首轟，而Enmanuel Valdez也有一發三分砲演出。

紅襪先發投手Tanner Houck此戰主投7局，被敲出3支安打失掉2分，並送出9次三振，順利拿下個人本季第6勝，同時也是先發3連勝，賽後防禦率僅1.91。白襪先發投手Jake Woodford則是僅投4局就被KO，被敲出10支安打包含2轟，失掉7分，本季2場先發登板都吞敗，賽後防禦率高達10.80。

白襪目前是大聯盟爐主　且連敗難堪紀錄還在延續

白襪此戰在遭到痛宰之後，戰績15勝48敗不但是目前全大聯盟最糟，近期球隊的一波14連敗低潮，更讓他們突破了隊史百年來的不堪紀錄

面對這樣的困境，這真的很困難，但今天的比賽結束了，我們要努力去準備明天拿下勝利。這就是我們真正能做的，控制我們當下能做的事情，現在比賽結束了，讓我們回家休息，為明天的比賽做好準備。」白襪游擊手Paul Dejong說到。


今永昇太又被打爆！挨轟狂失5分幸運逃敗　小熊7:6逆轉擊敗白襪

白襪創隊史百年尷尬紀錄！近7戰在主場都輸球　主帥砲轟球隊表現

打線太爛！藍鳥日籍左投菊池雄星6局好投仍吞敗　0:5遭白襪完封

MLB／洋基6：1白襪奪6連勝！條紋軍團3人齊開轟　Soto還敲雙響炮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生