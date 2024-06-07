中市中央公園巨型毛毛蟲現蹤　公共藝術新亮點

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中市政府文化局表示，打造幸福宜居的美學城市，在全市的山、海、屯、城各區廣設公共藝術。其中，水湳經貿園區的公共藝術以「水湳展新顏」為主題，邀請國內外藝術家創作形式多元的作品。本次亮相的公共藝術「綠野遊蹤」坐落於中央公園近敦化路二段東側入口處，藝術家郭國相以不銹鋼為媒材打造的毛毛蟲作品，能讓民眾進入作品內部與其互動，還透過巧妙的燈光設計，模擬毛毛蟲爬行的律動，於夜晚創造一種新奇的自然氛圍。
藝術家郭國相表示，「綠野遊蹤」創作以大小不同的連續圓弧，排列出形似毛毛蟲的造型，全長接近10公尺，宛如毛毛蟲自在地匍匐前進，遊走於中央公園的茂密草皮。作品象徵著中央公園豐富多元的自然生態，也象徵水湳經貿園區未來將蛻變為市政建設最亮眼的新星。
文化局指出，目前已完成的公共藝術作品包括《浮遊之花》、《逐光掠影》、《水湳客廳．環生座椅》、《座標系列—螢花》、《時光琉彩》、《光洵環》、《雀鳥園藝師》、《水湳種籽花園》、《活水漫波》、《島球訊號》、《微觀複印》、《蕴蘊之湳》、《綠野遊蹤》、《綠蔭菁菁》等14件作品。後續還有虛擬實境AR公共藝術，要帶領大家見證水湳經貿園區的過去、現在與未來，使水湳經貿園區成為奇妙有趣的自然環境藝廊。