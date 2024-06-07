中共520對台施壓加劇　謝金河讚：竟被黃仁勳自在生活化解

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謝金河表示，本來這些招招都很重的力道打在台灣身上，台灣一定會倒退幾步，更可怕的是，島內有很多配合演出的人。中共出招，本來以為台灣會遭到重創，沒想到天降神兵來了黃仁勳。去年5月，黃仁勳也來台灣，也去逛夜市，也去吃小吃，但今年AI氣候形成，輝達市值大增，影響力擴散至全球。同樣的時間，中共施加在台灣身上的壓力，居然被黃仁勳自在的生活中化解。
謝金河說，黃仁勳把台積電創辦人張忠謀帶去寧夏夜市吃冰，把台灣供應鏈所有大老闆請去磚窯古早味餐廳吃飯，還有來者不拒的簽名，兆元男毫無架子，全台灣的老百姓都愛他。
此外在台大的演講，透過電視轉播、網路直播，台灣民眾不管老少，大家都停下來聽黃仁勳上課，這堪稱是世界奇蹟。還有黃帶著台灣供應鏈一起走向世界，更是帶給產業空前信心。
謝金河表示，有了輝達點燈，台積電的重要性全球都看見，且輝達股價衝上雲霄，一口氣到3兆美元，台灣的股市也跟著水漲船高，台股市值到70兆台幣，換算成美元，台灣居然跟德國差不多。這麼多年，唱衰台灣的人很多，但台灣拼出來的經濟成就，確實非常不容易。
謝金河說，過去看到三星和台積電平起平坐，現在台積電市值是三星一倍多，台灣人均所得也追上南韓，這次AI旋風，南韓似乎沒有什麼動作。這些年台商回台投資，尤其是ICT，很多大廠把生產基地搬回台灣，這次黃仁勳在台灣找供應商夥伴，大家一呼喚全都聚攏在一起，這是因為生產基地在台灣，而促成這個好事的推手要感謝行政院前副院長沈榮津。
謝金河指出，少年離開台灣的黃仁勳口中盡是台灣，說台灣是一個偉大的國家，在台灣很多人都說不出口，這股旋風也感染整個社會，連國民黨民調好像都受影響，也讓他想起一首歌《嘸通嫌台灣》，「黃仁勳那麼愛台灣，你忍心一直用腳踹她，用刀子捅她？」