蔡阿嘎宣布開除蘿拉！今日再發文「4字洩隱情」：是不是在偷酸
百萬YouTuber蔡阿嘎昨（6）日突然發出律師聲明，開除資深員工蘿拉，僅提到對方做出違法的事，並未提及實際原因，震驚外界。蔡阿嘎近日帶著員工到韓國旅遊，今日他更新動態，雖然隻字未提蘿拉，但內文中寫道「腳踏實地賺錢」吸引網友目光畫出重點。
記者薛羽彤／綜合報導
蔡阿嘎昨日晚間突發律師聲明，內容提到員工蘿拉因涉及不法行為，造成蔡阿嘎工作室重大損失，已解雇蘿拉，目前雙方已進入法律程序，至於「不法事件」為何並未詳細說明。蔡阿嘎消息一出，引發網友關注，在PTT、Dcard等論壇上掀起熱議，也有不少人當起柯南，查詢蛛絲馬跡，還利用蘿拉本名搜尋法院網頁。
蔡阿嘎近日帶員工到韓國旅遊，5日他發文表示：「10年前的蔡阿嘎，應該沒想到會員工旅遊連來兩趟韓國濟州島吧！感謝大家的招待，讓大家吃好住好玩好免煩惱，充電完畢，準備回台灣面對一場場硬戰！」對比蔡阿嘎宣布解僱蘿拉，網友回顧蔡阿嘎貼文發現「硬戰」2字早有預告。
蔡阿嘎對於網友的猜測均不回應，今日他再度更新貼文，表示帶員工去韓國旅遊5天，現在要回台灣了，「這些人真的很會買，30公斤行李，1公斤都不浪費，促進韓國經濟感謝您！哈哈哈。」
最後，他表示「結束5天的員工旅遊，買好買滿，回台灣腳踏實地賺錢錢！」短短幾個字，卻被網友發現話中有話，「『腳踏實地』四個字，寓意深遠」、「『腳踏實地』是重點」、「腳踏實地很重要」、「腳踏實地是不是在偷酸」。此外，也有不少網友想應徵蘿拉的職位，想當蔡阿嘎的員工，笑稱「嘎哥，公司有人離開了～我要應徵….補缺，放心我不喜歡愛馬仕！」